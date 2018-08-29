Правительство Украины намерено запретить к ввозу ряд российских товаров

Кроме этого планируется подписание имплементационного соглашения между Кабинетом Министров и НАТО о реализации проекта трастового фонда НАТО по обезвреживанию взрывоопасных предметов и противодействию самодельным взрывным устройствам.

Кабинет Министров Украины на сегодняшнем заседании намерен расширить перечень товаров, которые запрещены к ввозу из России. Об этом говорится в повестке дня заседания, размещенной на сайте правительства.

Правительство намерено внести изменения в перечень субъектов внешнеэкономической деятельности, которым предоставляются полномочия на экспорт товаров военного назначения собственного производства и импорт товаров военного назначения для использования в собственном производстве.

Также в повестке — ряд международных документов, в частности, о подписании имплементационного соглашения между Кабинетом Министров и НАТО о реализации проекта трастового фонда НАТО по обезвреживанию взрывоопасных предметов и противодействию самодельным взрывным устройствам.

На повестке дня также законопроект об освобождении от призыва на военную службу по мобилизации граждан Украины, которые работают в международных организациях.

На заседании планируется утвердить план мероприятий на 2018-2021 годы по реализации Стратегии государственной миграционной политики Украины на период до 2025 года.

Кроме того, правительство утвердит порядок целевого кредитования для получения профессионально-технического и высшего образования и положение о конкурсе по избранию членов Национального агентства по обеспечению качества высшего образования.

На заседании будут рассмотрены кадровые вопросы и вопросы с ограниченным доступом. Начало заседания правительства под председательством премьер-министра Владимира Гройсмана запланировано на 11:00.

Напомним, в понедельник, 27 августа, вступили в силу новые антироссийские санкции США, связанные с отравлением бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери. Новый пакет мер предусматривает прекращение внешней помощи России, за исключением экстренной гуманитарной помощи, отказ от поставок продовольствия и продуктов сельского хозяйства, а также финансовой помощи – выдачи России любых кредитов и кредитных гарантий.

Пресс-служба правительства Украины