Танго на минном поле. Политические и социальные ловушки для Украины

Кровь, пот и слезы сегодня не в чести. Все хотят быстро, безболезненно и недорого. И последствия такого спроса давно описаны. Но тем не менее все как всегда…

Все чаще ловишь себя на мысли, что не о чем писать. Не потому, что ничего не происходит – с этим как раз все в порядке. Зрада и перемога шагают рука об руку по стране. Можно без лишних проблем торговать эмоциями – складывая гирьки на ту чашу весов, которая ближе, пишет на страницах «Крым.Реалии» Павел Казарин.

Но при этом все магистральные тренды уже разложены по полочкам.

Виктор Медведчук выкупил телеканал? Ничего нового. Повестку реванша обрабатывают плотно и упорно – капитализируя усталость и разочарование. Те, кто работают на пророссийские медиа, объявят себя оппозицией и продолжат называть себя журналистикой. Не задумываясь о том, из какого кармана им платят за контент.

Украина вышла из СНГ и разрывает «большой договор о дружбе» с Россией? Было бы неожиданностью в 2013-м. Сегодня – закономерный итог вторжения, разве что запоздавший на три года. В эту же копилку – новая символика армии, эстетическая деколонизация, взаимные санкции и обрубание ниточек.

Коррупционные скандалы? Было бы странно, если бы их не было. Страна с рождения живет в ситуации, когда коррупция – основа социального договора. «Коллективное благо принадлежит тому, кто его отжал». Кто-то отжал завод, кто-то – место во дворе под гараж. Мы слышим о ней чаще лишь потому, что замочная медиа-скважина превратилась в распахнутую настежь медиа-дверь.

Запад замыкается на своих проблемах? Тоже не новость: усталость от перемен по всему миру приводит к власти тех, кто торгует повесткой вчерашнего дня. В которой рука об руку идут изоляционизм, национализм и сиюминутная меркантильность. Лицо американских республиканцев уже не Маккейн, а Трамп. Лицо Польши – не Туск, а Качинский. Наши вызовы лишь совпали с эпохой вызовов на коллективном «Западе». И нам впору учиться у Европы не только тому, «как надо», но и тому, как «не стоит».

Реформы идут с переменным успехом и регулярными откатами? А кто обещал, что будет иначе? Государство было приватизировано не нами. Люди, которые отжали себе сферы и отрасли, приложили немало сил для установления этого статус-кво. Почему они вдруг должны добровольно капитулировать перед общим интересом ценой своего персонального?

Реванш популистов? Закономерная история для бедной страны, соскучившейся по стабильности. Спрос на гомеопатию одинаков – что в политике, что в медицине. Кровь, пот и слезы сегодня не в чести. Все хотят быстро, безболезненно и недорого. Последствия спроса давно описаны – но кого это волнует.

Украина делится на тех, кому она нужна, и тех, кому нет. А те, кому она нужна, делятся на тех, кто готов вкладываться в этот процесс, и тех, кто ждет, что ему построят страну.

В нашей реальности почти не осталось неожиданного.

К зиме 2013-го нам казалось, что мы знаем о стране все: каждый участок повестки был аккуратно вскопан и многократно изучен. Майдан сдернул занавес – и оказалось, что новая повестка как некопаная целина расстилается до самого горизонта.

Можно было писать, о чем угодно. Все было новым и незнакомым. Люди. Война. Отношения. Ревизия истории. Символы. Самоощущение. И следующие четыре года мы занимались тем, что заново формулировали себя и страну.

В общих чертах этот процесс завершен. Рецепты победы и поражения, вызовы и риски – если в 2015-м описать Украину было явно непростой задачей, то в 2018-м с этим более-менее все ясно. У нас есть тысячи способов проиграть. И совсем немного способов добиться успеха. Наша новая стабильность – это нестабильность.

Так всегда бывает, когда танцуешь танго на минном поле.

Павел Казарин, «Крым.Реалии»