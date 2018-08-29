Украина намерена закупить в США новейшие комплексы ПВО

Новейшие американские системы ПВО для обеспечения защиты украинского неба, не единственные закупки в США. Украинские военные будут закупать и другие вооружения и технические средства.

Украина подала запрос властям Соединенных Штатов касаемо покупки систем противовоздушной обороны стоимостью $750 млн за одну единицу при необходимости минимум трех соответствующих военных комплексов для украинской армии. Об этом чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Валерий Чалый сообщил в эфире «Радио НВ».

«Наши потребности следующего периода, на мой взгляд, это морское пространство, военно-воздушное пространство; это то, без чего мы просто не сможем обеспечить оборону страны», – отметил он.

Также Чалый сообщил, что Украина нуждается в беспилотниках, контрбатарейных радарах и контрснайперских системах.

Посол добавил, что соответствующий запрос был озвучен на «наивысшем и высоком уровне», а именно на встречах президентов Украины и США в Брюсселе, а также на встречах украинской стороны c советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.

Другие подробности этого запроса Валерий Чалый отказался озвучивать, ссылаясь на засекреченность информации.

Напомним, в марте Государственный департамент США одобрил продажу летального оружия Украине, в том числе и 210 ракет и пусковых установок Javelin по расчетной цене в 47 млн долларов и 37 командно-пусковых установок.

Ранее посол в США выразил удивление, что МВД покупает французские, а не американские вертолеты.

В марте 2018 года Польша подписала контракт на поставку американских систем противоракетной обороны Patriot общей стоимостью 4,750 млрд долларов.

Позже, Чалый заявил, что цена и конкретное количество закупаемых комплексов ПВО является закрытой информацией, а его слова были неверно интерпретированы.

«Радио НВ»