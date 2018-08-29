Порошенко: Каждая оборванная жизнь под Иловайском – преступление России

Сегодня четвертая годовщина страшной трагедии по Иловайском. В результате подлых действий российских военных, открывших огонь в упор – погибли сотни украинских воинов выходивших по предоставленному россиянами «коридору безопасности».

Президент Петр Порошенко заявил, что ценой жизни погибших воинов на Донбассе Украина сохранила свою независимость. Об этом он написал в Facebook к четвертой годовщине Иловайской трагедии.

По его словам, каждая оборванная жизнь – это преступление российского агрессора, за которое он понесет наказание.

29 СЕРПНЯ НАРОДНИЙ ДЕНЬ ПАМ'ЯТІ ПОЛЕГЛИХ ЗАХИСНИКІВ УКРАЇНИ 29 серпня День, коли у війні з Росією Україна втратила найбільше своїх воїнів. Батьки полеглих Героїв, побратими, волонтери та небайдужі об'єдналися аби цей День став загальноукраїнським Днем Пам'яті! Небо ридма ридає, солдатики! Небо ридма ридає по ВАС! Приходьте 29 серпня до Стіни Пам'яті, вшануйте Героїв! Опубліковано Стіна народної пам'яті загиблих за Україну 2014-2018 p.p. Неділя, 26 серпня 2018 р.

Порошенко также распространил видео, созданное волонтерами, поисковиками и родителями погибших, добавив, что благодаря им «Украина остановила нашествие одной из крупнейших армий мира, сохранила свою независимость».

Главная военная прокуратура почти завершила расследование нападения на украинских военных в Иловайске в 2014 году, когда были убиты 366 бойцов ВСУ. Об этом сообщала пресс-служба Генпрокуратуры.

«Изучение обстоятельств Иловайской трагедии в целом завершено. В то же время конечное процессуальное решение в уголовном производстве будет принято после обеспечения выполнения требований ст. 2 Уголовного процессуального кодекса Украины», – говорится в сообщении.

Согласно выводам следствия, единственной причиной, приведшей к Иловайской трагедии, было вторжение вооруженных сил России в Украину и совершение ими военных преступлений.

«Учитывая существенные успехи наших войск, во избежание поражения террористических организаций в третьей декаде августа 2014 года руководством ВС РФ организовано прямое вторжение регулярных российских подразделений на территорию Донецкой области с одновременными артиллерийскими обстрелами позиций ВС Украины из России», – рассказывают в прокуратуре.

По данным ГПУ, самое масштабное вторжение состоялось в ночь с 23 на 24 августа 2014 года. Силы РФ состояли из девяти батальонно-тактических групп.

«С целью введения в заблуждение и дальнейшего вероломного убийства украинских военнослужащих на российской военной технике были заблаговременно сняты или замаскированные тактические знаки и нанесены опознавательные отметки украинских подразделений», – говорится в сообщении.

После внезапного вторжения регулярных подразделений ВС РФ и их марша в направлении Иловайска несколько батальонов МВД и Нацгвардии попали в окружение значительно превосходящих по численности сил противника.

Командование сил АТО начало переговоры с Генштабом РФ, чтобы открыть украинским военным безопасные коридоры для выхода из окружения, но представители российских вооруженных сил умышленно затягивали переговоры, чтобы обустроить тактически выгодные огневые позиции по маршруту движения сил АТО.

29 августа 2014 по непосредственному указанию и приказу командования Генерального штаба ВС РФ российские военнослужащие в упор расстреляли из тяжелого вооружения колонны украинских военных, вместе с тремя пленными российскими десантниками.

«При указанных обстоятельствах совершено вероломное убийство 366 украинских военных, 429 – получили ранения различной степени тяжести, 300 – попали в плен, Вооруженные силы Украины понесли значительные потери вооружения и военной техники на сумму почти 300 млн грн», – рассказывают в прокуратуре.

По результатам следствия и на основании собранных доказательств сообщено о подозрении первому заместителю начальника Генштаба ВС РФ Николаю Богдановскому в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны), ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны, сопряженных с умышленным убийством) УК Украины.

«Указанный чиновник непосредственно осуществлял командование и контроль подразделений ВС РФ при их вторжения на территорию Украины в августе 2014 года и совместно с другими лицами организовал вероломное убийство украинских военных у г. Иловайск», – отмечается в сообщении.

Следствие также выяснило основные причины неспособности украинской армии противостоять такому вторжению.

– низкий уровень боеготовности и боеспособности Вооруженных сил Украины;

– многочисленные факты дезертирства;

– отдельные ошибки руководства АТО при планировании и проведении военных операций.

По данным Главной военной прокуратуры, только за 29 августа 2014 года под Иловайском погибли 366 украинских бойцов, 429 – получили ранения различной степени тяжести, еще 300 – попали в плен.

Во время Иловайской трагедии переговоры о коридоре для вывода из окружения украинских военных вели начальник Генштаба Украины Виктор Муженко и заместитель Генерального штаба РФ генерал-полковник Богдановский.

27 августа 2018 Виктор Муженко рассказал, что в августе 2014 Иловайск уже не имел для Вооруженных сил Украины стратегическое значение и был «одним из тактических задач», которое решался в ходе масштабной операции на линии фронта.

«Украинско-Российское обозрение»