ФСБ провело обыск в доме активистки Украинского культурного центра в Крыму

Обыск уже закончен, позже Павленко будет допрошена ФСБ в присутствии своего адвоката. Визит ФСБ в дом Павленко связывают со сливом информации о работе Украинского культурного центра пропагандистскому сайту «Русская весна».

Российская ФСБ в 6:46 утра среды пришла с обыском домой к активистке Украинского культурного центра Ольге Павленко в Симферополе. Об этом сообщает в Facebook «Крымская правозащитная группа».

«Обыск закончен. Ольга и ее муж находятся у себя дома. Допрос будет проводиться позже, в присутствии адвоката, с которым у семьи Павленко есть соглашение», – говорится в сообщении.

Обыск в доме активистки Украинского культутного центра в Крыму Ольги Павленко (Информация обновляется)10:30. Обыск… Опубліковано Crimean Human Rights Group Вівторок, 28 серпня 2018 р.

«Обыск до сих пор не закончился (по состоянию на 8.43 утра). Проводят его сотрудники ФСБ РФ по решению «Киевского районного суда» Симферополя», – добавляют в сообщении.

Отмечается, что в доме вместе с Ольгой находится ее супруг.

Правозащитники напоминают, что в феврле-апреле 2018 года активистов Украинского культурного центра в Крыму Алену Попову и Ольгу Павленко вызывал «на беседу» старший помощник «прокурора» Симферополя Алексей Пучков.

Сотрудника российской прокуратуры интересовала работа Центра и выпуск газеты «Кримський терен». Активистки воспользовались правом не давать показаний против себя и своих близких.

Подобные беседы силовики проводили с активистами центра и раньше.

По информации группы «Крымская солидарность», в квартиры Павленко находилось шесть-семь сотрудников ФСБ. Кроме них при обыске присутствовал адвокат.

⚡️ОБЫСК!Сегодня, 29 августа 2018 года у Ольги Павленко — активистки Украинского культурного центра в Крыму, с семи… Опубліковано Крымская солидарность Вівторок, 28 серпня 2018 р.

Как сообщает «Крым.Реалии», знакомые активистки связывают обыск в ее доме со сливом информации о работе УКЦ пропагандистскому сайту «Русская весна».

«Обыска она ждала уже пару недель. После того, как в начале августа о ее позиции и деятельности в УКЦ написали на этом сайте, ей звонили с неизвестных номеров. Не угрожали, а скорее оказывали психологическое давление», – рассказал один из ее знакомых.

«Крымская правозащитная группа»