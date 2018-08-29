Уличные беспорядки в Германии и истерика российской пропаганды

Карлик и женщина. кто заказал поножовщину в немецком Хемнице? Отчего в славном городе Хемниц, известном также как Карл-Маркс-Штадт, случились массовые беспорядки.

Началось все с того, что в ночь на 26 августа 35-летний немец, выходец то ли из России, то ли с Кубы – тут точных данных нет, погиб в результате драки, в которой участвовали до десяти человек разных национальностей. Еще два человека получили ранения и находятся в больнице, пишет на страницах «Деловая Столицы» Сергей Ильченко.

По горячим следам полиция задержала двух мужчин: 22-летнего выходца из Ирака и 23-летнего сирийца. Полиция полагает, что именно они пустили в ход ножи. И, если уж это было озвучено публично, можно не сомневаться, что джигитов с кинжалами поймали на горячем.

О причинах драки судить сложно. Естественно, ходит версия о том, что погибший пытался защитить женщину, к которой с оскорбительными сексуальными предложениями обратились какие-то мигранты. Полиция Хемница версию пока не подтвердила и призвала местных жителей дождаться результатов следствия.

Но местные жители, а также гости, нагрянувшие в Хемниц – или все-таки в Карл-Маркс-Штадт? – полицию слушать не стали. Потому что Германия, вообще-то, довольно скучная страна. А в бывшей ГДР уровень скуки даже выше среднегерманского, такой, что мухи дохнут на лету. А тут такой случай – но если ждать, пока полиция что-то там расследует, так ведь весь задор пропадет.

И потому добрые немцы, разделившись по старому германскому обычаю на две команды, левых и правых, стали с увлечением валтузить друг друга. При этом одни кричали «мигранты вон!», а другие «нет фашизму!».

Собственно говоря, этому немецкому развлечению уже лет сто, и если не перебирать лишнего, то все, в общем-то, обычно сходит нормально. Хотя, конечно, не обходится и без пострадавших – вот и в ходе разборок, случившихся в воскресенье, травмированы, по меньшей мере, трое иностранцев: 17-летний афганец, 18-летний сириец и 30-летний болгарин. Под раздачу попала и 15-летняя немка.

Полиция вытащила на улицу водометы и полила холодной водой всех, кто оказался в зоне досягаемости их струй. После чего все успокоилось – ну, относительно, конечно. Город – назовем его компромиссно – Карл-Маркс-Хемниц, сейчас набит полицией, свезенной со всей Германии, которая отделяет левых от правых. А те, не в силах достать друг друга в full-контакт, ограничиваются показом друг другу средних пальцев, опасливо косясь на водометы. Сторонники левого союза «Хемниц без нацистов» собрались в городском парке.

Правые популисты из движения «За Хемниц» облюбовали площадь, где установлена самая большая в мире голова Карла Маркса. Семь метров умища в диаметре. Правда, пластикового, хотя выкрашенного под бронзу, ну да чего со скуки не сваяешь (и опять-таки, хорошо, что обошлось без заимствования техник современных российских скульпторов).

В целом же в Хемнице все уже хорошо – в том смысле, что пострадавших больше нет и, вероятно, в обозримом будущем не будет. Потому что когда германская полиция берется за дело настолько всерьез, что даже выкатывает водомет, то граждане быстро проникаются уважением к Закону и все начинает идти как надо. Зато есть море драйва, адреналина и пиара для политиков. А если кто пострадал до подхода основных полицейских сил, то тут уж дело такое…. Судьба.

И вот, когда все немного улеглось, самое время озаботиться банальным вопросом: что это было? Надо сказать, что найти ответ далеко не просто. Интерпретаций и толкований в сети – сколько угодно. Фактов же – с гулькин нос.

Добрые немцы в соцсетях пишут о засилье мигрантов. Приличные мигранты – социально адаптированные и занятые полезным для общества трудом – скользкая это, вообще-то, формулировка, поскольку и полезность, и общество – понятия чертовски растяжимые, но вы, вероятно, поняли, что я хочу сказать – жалуются на то, что постоянно сталкиваются с настороженностью и дискриминацией. А разного рода шпана с ножом в кармане, что арийско-немецкая, что заезже-мигрантская, помалкивает, поскольку такие ребята в соцсетях дискутировать вообще не мастера. У них другие способы самовыражения.

Ах да, есть еще одна деталь: ни в одной стране мира СМИ не уделили событиям в Хемнице столько внимания, сколько в России. Даже сама Германия рядом с российским интересом нервно курит в стороне – естественно, в том месте, где курение разрешено, они ж немцы! Впрочем, интерес российских СМИ понятен уже по той причине, что именно приезжие из России оказываются в Германии героями криминальных историй с явно повышенной частотой.

В том числе и историй, в которых они выступают в роли пострадавших от рук мигрантов из других стран. Отличие которых в фенотипе россияне зачастую считают явным свидетельством неполноценности.

Так вот, если судить по публикациям в российских СМИ, то мигранты – не из России, разумеется, а из этих очень других стран – в Германии уже изнасиловали всех немецких женщин, причем не по одному разу, и режут последних немецких мужчин. Когда они зарежут их всех, – а это случится уже совсем скоро, – в Германии настанет полный и окончательный мультикультурализм.

К счастью, в великой и прекрасной России ничего подобного случиться не может. Мирные чеченцы во главе с Рамзаном Кадыровым внимательно следят за порядком во всех крупных российских городах и никогда этого не допустят.

Но вернемся к началу истории. Хорошо, допустим, что погибший вступился за женщину. Его поддержали прохожие, завязалась драка, приехала полиция, двух убийц повязали, остальные пошли как свидетели. Женщина где? Как это «не нашли»? Да вы что?! Она же ключевой свидетель! А свидетели нужны. Потому что на самом-то деле события могли развиваться как угодно. Вплоть до того, что женщина сама спровоцировала драку, а задержанная парочка достала ножи, чтобы защититься. А носила их потому, что нападение на них было уже не первым. Как вам такая версия? Ничуть не хуже ведь любой другой.

Итак, если драка началась, потому что какие-то мигранты приставали к женщине, то где эта женщина? Кстати, какие мигранты – те, которых задержали, или какие-то другие, и если другие – то из какой страны? А если причина драки была иной – то какой?

Конечно, я верю, что полиция разберется, а убийцы будут найдены и наказаны, ибо убивать людей на улицах определенно нехорошо. Но в качестве предположения рискну все же назвать женщину, домогательства к которой и привели к трагедии, поскольку гибель человека – это трагедия, и тут уже не место для шуток.

Моя версия событий выглядит следующим образом. Почтенная немецкая фрау, отнюдь не молодая и далеко не легкомысленная, а, напротив, респектабельная и весьма уважаемая, направлялась куда-то по своим делам, когда к ней на ломаном немецком языке начал домогаться уродливый лысеющий карлик. Карлику был, конечно, дан от ворот поворот, но тот в отместку за унижение устроил драку с поножовщиной. Даму зовут Ангела Меркель.

Как вам версия? Конечно, наилучшим доказательством ее верности была бы поимка самого карлика или кого-то из его компании на месте происшествия. Но карлики – народец шустрый, и прямых улик, вероятно, не будет. Зато есть косвенные: всякий раз, когда Владимир Путин в очередной раз жестоко обламывается на переговорах с фрау Ангелой, в Германии происходит что-то подобное. С временным лагом от недели до двух. Помните завершившуюся ничем встречу во дворце Мезеберг?

Совпадение? Возможно, конечно. Но все же вызвать Ангелу Меркель в качестве свидетельницы по делу о драке в городе, оставшемся, несмотря на возвращение исторического названия, Карл-Маркс-Штадтом по духу, было бы, вероятно, не лишним.

Сергей Ильченко, «Деловая Столица»