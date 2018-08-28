123 Line + Line + Line Created with Sketch.
Group Created with Sketch.
Menu
Page-1 Created with Sketch.
Новости

Украина намерена прекратить договор о дружбе с Россией

«Левый Берег»
28 августа 2018

Украина готова разорвать договор о дружбе с Россией. Президент Украины Порошенко считает, что на сегодняшний день страна наиболее подготовлена к такому шагу.

Президент Петр Порошенко подтвердил, что Украина намерена прекратить договор о дружбе с Россией. Об этом сообщает «Левый Берег».

«Сегодня мы подошли достаточно подготовленными и юридически защищенными к следующему шагу: прекращению действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, который по вине Москвы уже давно стал анахронизмом», – сказал он на встрече с украинскими послами в Киеве.

Провал операции «Антитомос»: ФСБ готовит «крестовый поход» против Украины

«Уже в ближайшее время жду от Министерства иностранных дел необходимый пакет документов для начала реализации этого процесса», – сказал глава государства.

Напомним, Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ был подписан 31 мая 1997 года сроком на 10 лет и с автоматическим продлением на следующие десятилетние периоды при отсутствии возражений сторон. В нем закрепляется принцип стратегического партнерства, признания нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга.

Срок отсчета первого десятилетнего периода начинался с даты вступления договора в силу (с 1 апреля 1999 года) и заканчивался 1 апреля 2009 года. Тогда ни одна из сторон не изъявила желание о прекращении действия договора до 1 октября 2008 года, поэтому его действие автоматически продолжилось на следующий десятилетний период.

Что роднит «Пражскую» и «Крымскую весну»?

Согласно ст. 40 договора, его действие автоматически продлевается на последующие десятилетние периоды, если ни одна из сторон не заявит другой стороне о своем желании прекратить его действие путем письменного уведомления не менее чем за шесть месяцев до окончания очередного десятилетнего периода.

«Левый Берег»

Tags: договор, Петр Порошенко, Россия, Украина

© Украинско-Российское обозрение

Все об отношениях Украины и России

Все права защищены