Провал операции «Антитомос»: ФСБ готовит «крестовый поход» против Украины

Московский патриарх Кирилл отказывается лететь к Вселенскому патриарху Варфоломею из-за полного провала попыток остановить предоставление томаса об автокефалии украинской церкви. Российские спецслужбы делают ставку на на силовое воздействие, угрожая развязать в Украине «религиозную войну».

По информации группы «Информационное Сопротивление», ФСБ РФ и СВР РФ окончательно разочаровались в перспективе того, что процесс предоставления Томоса об автокефалии УППЦ возможно остановить т.н. специальными методами (подкупом, шантажом, кулуарными договореностями). Об этом пишет на своей странице в Facebook координатор группы «Информационное Сопротивление» Дмитрий Тымчук.

Понимает это прекрасно и патриарх РПЦ Кирилл (Гундяев). Поэтому на данный момент Гундяев высказывает категорическое нежелание лететь на Фанар, потому что, по его словам, просто не понимает о чем можно говорить с Варфоломеем.

По информации группы ИС, ФСБ РФ и СВР РФ окончательно разочаровались в перспективе того, что процесс предоставления… Опубліковано Dmitry Tymchuk Вівторок, 28 серпня 2018 р.

Кроме того, встречу в таком формате и при нынешних обстоятельствах Кирилл считает унизительной для себя. В связи с этим, Гундяев планирует отправить вместо себя к Вселенскому патриарху Варфоломею руководителя отдела внешних церковных связей митрополита Илариона. В тоже время, Иларион пытается переубедить Кирилла, что все-таки именно Гундяеву надо лететь на Фанар, потому что встреча анонсирована и ее отмена только еще сильнее повлияет на и так уже довльно невнятный имидж РПЦ.

На данный момент понятно, что Путин лично и его окружение очень разочарованы ситуацией, которая сложилась, поскольку понимают, что теряют один из важнейших рычагов влияния на Украину. Но наибольшее раздражение вызывает, что предоставление Томоса об автокефалии УППЦ ставит под угрозу срыва дальнейшую операцию по устранению нынешней украинской власти во время президентских и парламентских выборов в 2019 году и приведения к власти в Украине лояльных Кремлю политических сил.

Поэтому, ФСБ РФ и СВР РФ в «бессильной злобе» похоже решили использовать свой последний инструмент, которым они любят пользоваться – угроза силой.

Так, Каменец-Подольская епархия экзархата РПЦ в Украине организовала Крестный ход в Почаевскую лавру. При этом, на паломников «титушного» вида, представители епархии в Почаеве напялили футболки с призывом «готовиться к войне».

Как мы помним, «религиозная война», которую все нам обещают и чем нас и международное сообщество, а также Фанар запугивают – это та фишка, которой оперируют Вадим Новинский, представители экзархата РПЦ в Украине и московские эксперты всех мастей. Кроме того, в толпе несли «православный флаг «ДНР», который пророссийские террористы в 2014 году «освятили» в Донецке и под которым «шахтеры и трактористы» ходили в бой против «киевской хунты».

Цель этой действа – показать о готовности Кремля пролить кровь на религиозной почве, а также формирование предпосылок и информационного фона для дальнейших провокаций.

Кроме того, по информации группы ИС, руководство Одесской епархии экзархата РПЦ в Украине получило из секретариата Московского патриархата и отдела внешних церковных связей РПЦ очередное распоряжение. В данном распоряжении речь идет о необходимости более широко использовать фактор «политического православия» для дальнейшего расшатывания и дестабилизации социально-политической обстановки в регионе и создания напряженности среди общественности на религиозной почве. При этом, в распоряжении акцентировано внимание, что данные мероприятия должны происходить в более активной форме, а именно организации и проведении акций протеста и неповиновения при участие прихожан экзархата РПЦ в Украине.

Главными организаторами указанных действий будут глава патриархального отдела по взаимодействию с военными формированиями и правозащитными организациями Одесской епархии экзархата РПЦ в Украине («УПЦ МП») протоирей Сергей Дмитриев, наместник Одесского Свято-Иверского мужского монастыря архимандрит Диодор, преподаватель Одесской духовной семинарии Евгений Куценко и настоятель Свято-Архангело-Михайдовского женского монастыря игуменя Серафима.

При этом, по нашим данным, на результативность и эффективность уже проведенных и запланированных российской стороной деструктивных мероприятий на данный момент очень влияет ситуация внутри Одесской епархии экзархата РПЦ в Украине, а именно, значительное уменьшение численности священников, которые поддерживают радикализацию обстановки в Одесском регионе, и, наоборот, увеличение сторонников идеи автокефалии УППЦ.

Дмитрий Тымчук, Facebook