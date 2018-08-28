Telegram будет «сливать» данные пользователей ФСБ

В случае получения судебного решения мессенджер Telegram будет предоставлять данные о пользователе. Речь прежде всего идет о подозреваемых в террористической деятельности.

Мессенджер Telegram изменил политику конфиденциальности, сделав возможным передачу спецслужбам России личных данных пользователей по решению суда. Об этом сообщает «Новая Газета».

«В случае, если Telegram получает судебное распоряжение, которое подтверждает, что Вы подозреваетесь в терроризме, то мы можем раскрыть Ваш IP-адрес и номер телефона соответствующим спецслужбам. На данный момент подобных ситуаций не было», – говорится в пунке 8.3 Политики конфиденциальности мессенджера.

В Telegram отмечают, что если такой случай вдруг произойдет, то информация об этом будет опубликована в специальном канале Transparency, куда каждые полгода будут выкладываться отчеты об обращениях спецслужб.

При этом адвокат мессенджера, руководитель Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, отмечает, что это решение не является результатом переговоров с властями каких-либо стран, так как Telegram давно борется с терроризмом и блокирует подозрительные каналы и чаты.

«Мы как представители Telegram никогда не отрицали права и даже обязанности властей бороться с терроризмом, наоборот, предлагали именно такой цивилизованный путь – судебный запрос в обмен на раскрытие. И даже не переписки, а лишь IP и телефона. Баланс интересов национальной безопасности и неприкосновенности частной жизни должен быть найден. Telegram предлагает свой вариант. ФСБ не предлагала ничего», – добавил Чиков.

Напомним, ранее мессенджер Telegram отказывался предоставлять ФСБ и «Роскомнадзору» любые данные о своих пользователях.

«Новая Газета»