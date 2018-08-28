Что роднит «Пражскую» и «Крымскую весну»?

Россия сама себе создает из друзей врагов. Это было и с Чехословакией в 1968 году, это случилось и с Украиной в 2014 году. Ни у кого не остается иллюзий…

50 лет назад Москва танками задавила Пражскую весну. Массового военного отпора не было. С окончания Второй мировой прошло 23 года, и советский солдат в Чехословакии по инерции продолжал восприниматься как братский и освободительный. Об этом в своем видеоблоге на сайте «Крым.Реалии» рассказывает Павел Казарин.

После 1968 года иллюзий ни у кого не осталось. В 2014-м Россия вторглась в Украину. В Крыму армия не открывала огонь. С распада Союза прошло 23 года – и по инерции Россия продолжала восприниматься многими как «братская страна».

После Крыма иллюзий ни у кого не осталось. И дело не в магии цифр. Дело в том, что Москва прекрасно умеет делать из друзей врагов. Не мы первые, не мы последние.

Павел Казарин, «Крым.Реалии»