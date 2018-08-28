На Донбассе серьезно обострилась обстановка

Штаб проведения ООС констатирует серьезное обострение обстановки на линии фронта с российскими оккупационными силами ОРДЛО. По оценке военного руководства – ситуация сложная, но полностью контролируемая.

Обстановка в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе немного обострилась, но остается контролируемой. Об этом заявил на брифинге спикер Министерства обороны Дмитрий Гуцуляк, передает «РБК-Украина».

По состоянию на утро уже зафиксировано семь обстрелов со стороны боевиков, которые активно применяют артиллерию и минометы.

На Луганском направлении более часа обстреливали из артиллерии Новолуганское, а также выпустили 15 мин. Кроме того, из гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреливали Крымское.

На Донецком направлении боевики из гранатометов вели обстрелы в районе Павлополя и Гнутово. В частности, в течение почти двух часов боевики обстреливали украинские позиции в Гнутово из артиллерии, минометов, БМП и стрелкового оружия.

Позиции украинских войск в районе Лебединского боевики обстреливали из артиллерии, гранатометов и стрелкового оружия.

«В общем, только в течение этого утра, российско-оккупационные войска осуществили около 30 выстрелов из артиллерии калибра 122 мм, и выпустили 20 мин калибра 120 мм. В очередной раз напомним, что эти калибры запрещены к применению минскими соглашениями. С начала текущих суток потерь в результате боевых действий среди украинских военнослужащих нет», – сообщил Гуцуляк.

В свою очередь спецпредставитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер ранее заявил, что обострение ситуации на Донбассе перед началом действия режима прекращения огня циклично. Об этом он заявил в интервью «Голосу Америки».

По его словам, перед началом действия очередного режима прекращения огня на Донбассе часто пытаются захватить дополнительную территорию.

«Это часть цикла: ситуация то обостряется, то успокаивается. Достигнута договоренность о прекращении огня в конце августа. Часто перед тем, как начнет действовать режим прекращения огня, происходят усилия захватить дополнительную территорию, выровнять линию», – сказал Волкер.

Напомним, что начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко считает датой начала полномасштабной войны Украины с Россией – 13 июля 2014 года. В этот день произошло массовое вторжение росссийских войск на Донбасс.

«РБК-Украина»