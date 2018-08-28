Украина подготовила ряд «неприятных сюрпризов» для России в ООН

Инициативы украинской стороны касаются оккупированных Россией территорий Крыма и Донбасса. Подробности подготовленных Украиной инициатив пока не раскрываются.

Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко анонсировал несколько «неприятных сюрпризов» для России на заседании Генассамблеи ООН в сентябре. Об этом сообщает «Укроинформ».

«Мы готовим целый ряд инициатив на Генеральную ассамблею. Я не могу раскрывать подробности, поскольку вы понимаете, что наш северный сосед только этого и ждет… Их, россиян, ждет несколько очень неприятных сюрпризов», – сказал дипломат.

По его словам, эти инициативы будут касаться вопросов Крыма, Донбасса, а также вопроса милитаризации Крыма.

Дипломат добавил, что когда станет официально известно об этих инициативах, то украинцы будут «приятно удивлены, равно как и неприятно удивлена ​​российская делегация».

Кроме того, на Генассамблее уже в третий раз планируют принять дополненную «Крымскую резолюцию».

«Укроинформ»