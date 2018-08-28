Десятилетие ворованных территорий. О российском присутствии в Грузии

Почему Россия все еще на грузинских территориях. Этому до сих пор нет вразумительного объяснения, хотя все договоренности указывают на то, что России в Абхазии и Южной Осетии быть не должно.

26 августа в Москве, Цхинвали и Сухуми отметили юбилей – 10-летие признания «независимости» Абхазии и «Южной Осетии». На сепаратистских территориях прошли торжества, накануне которых состоялись два события – награждение Путина орденами Абхазии и «Южной Осетии» и посещение Ангелой Меркель линии оккупации, пишет на страницах «Крым.Реалии» профессор Государственного университета Илии Олег Панфилов.

До сих пор нет вразумительного объяснения, почему Россия не только не выполнила условия соглашения Саркози-Медведев, но и оформила оккупацию с 1992 года признанием «независимости» территорий. В 1994 году Россия вынудила Эдуарда Шеварднадзе (тогдашний президент Грузии – КР) согласиться на ввод миротворческих сил СНГ, которые оказались банальными воинскими подразделениями российской армии, без какого-либо присутствия постсоветских стран.

Кремль тогда обещал быстро разрешить конфликт и вернуть беженцев домой. На вооружении «миротворческих сил» в Абхазии, к примеру, в году находились 1561 российский военнослужащий (в том числе 199 офицеров), 135 единиц бронетанковой техники, 267 единиц автомобильной техники, 4 вертолета Ми-8 и Ми-24, 30 минометов и 2943 единиц стрелкового вооружения. По существу, это была оккупационная армия, единственным внешним ее отличием были каски и нарукавные повязки с буквами «МС».

После военной авантюры августа 2008 года «миротворцы» были вынуждены мимикрировать, а после войны и вовсе легализоваться как официальные подразделения Вооруженных сил России, находящихся по договору с признанными «независимыми» властями Абхазии и «Южной Осетии». Именно военная составляющая стала причиной для признания Советом Федерации России «независимости» грузинских территорий 25 августа 2008 года.

А 26 августа документ заверил Дмитрий Медведев. Тогда стало понятно, что версия «спасения мирно спящего Цхинвали» – это лишь повод для начала боевых действий, поскольку со 2 августа город был почти пуст, жителей заранее вывезли в Северную Осетию.

Соглашение Саркози-Медведев состояло из шести пунктов:

1. Не прибегать к использованию силы.

2. Окончательно прекратить все военные действия.

3. Свободный доступ к гуманитарной помощи.

4. Вооруженные силы Грузии возвращаются в места их постоянной дислокации.

5. Вооруженные силы России выводятся на линию, предшествующую началу боевых действий.

6. Создание международных гарантий по обеспечению стабильности и безопасности в Абхазии и Южной Осетии.

Во-первых, в соглашении даже намека не было на изменение юридического статуса грузинских территорий, во-вторых, 5-й пункт, как и следовало было ожидать, не выполнен до сих пор – 58-я армия осталась на территории «Южной Осетии», а бывшего командующего «миротворческими силами» генерала Марата Кулахметова назначили советником МИД России по военно-политическим вопросам на Южном Кавказе, с 2017 года – послом в «Южной Осетии».

Все послевоенные события указывали на то, что Россия под любым предлогом попытается сохранить военное присутствие в Абхазии и «Южной Осетии». Для этого и было нарушено соглашение Саркози-Медведев, а оккупированные территории стали «независимыми», хотя их статус признают только четыре страны-изгоя и Россия, в очередной раз доказавшая, что может легко нарушить обязательства, а подписи под документами ничего не стоят.

Само собой, чтобы население этих территорий было покладистым, новые «государства» находятся на содержании российского бюджета, который за последние два года становится скудным. Сами «государства» после этнических чисток и изгнания этнических грузин оказались в патовой ситуации, не имея человеческих ресурсов для поддержания хотя бы видимости экономики.

Все десять лет Россия делала вид, что признание «независимости» – необходимость, а присутствие российской армии в Абхазии и «Южной Осетии» – просьба населения этих оккупированных территорий. Точнее, части населения, оставшейся после изгнания 350 тысяч этнических грузин.

Каждый год Генеральная ассамблея ООН принимает резолюции с требованием вернуть беженцев в их родные дома, а Россия и еще несколько ее друзей голосуют против. С таким грузом нерешенных проблем Россия, Абхазия и «Южная Осетия» пришли к юбилею, который они собрались праздновать широко и с помпой.

В Цхинвали почему-то надеялись на приезд Владимира Путина, хотя предпосылок для этого не было и нет до сих пор. В итоге празднование началось 24 августа в Москве, куда прилетели лидеры сепаратистов Рауль Хаджимба и Анатолий Бибилов. Они привезли с собой ордена для Путина – абхазский «Ахьдз-Апша» и югоосетиснкий «Уацамонга», примерно с одинаковыми формулировками – «за обеспечение мира и стабильности, активную поддержку».

Администрация президента России сослалась на его загруженность и невозможность присутствовать на торжествах в Цхинвали. Ланч в Кремле – это все, на что пришлось рассчитывать марионеткам.

Пока Бибилов и Хаджимба вручали ордена Путину, произошло неприятное для них событие – к оккупационной линии приехала канцлер Германии Ангела Меркель, которая приехала с официальным визитом в Грузию. Накануне в официальной программе канцлера не значилось посещение оккупационной линии, но в первый день посещения Грузии было заявлено, что Меркель приедет в селение Одзиси, чтобы в присутствии членов мониторинговой группы ЕС посмотреть в бинокль на российскую военную базу.

Поездки к оккупационной линии стали дипломатической традицией – туда направляются президенты, премьеры и министры. Но визит Ангелы Меркель имеет символическое значение, учитывая ее скептическое мнение по поводу вступления Грузии в НАТО. Вместе с тем, она была среди лидеров ЕС, поддерживающих Тбилиси в рамках программы «Восточное партнерство».

Федеральный канцлер Германии признает значительный вклад Грузии в операциях НАТО, прежде всего в Афганистане, и значительный рост боеспособности грузинской армии. Перед поездкой к оккупационной линии она сделала несколько важных заявлений. Во-первых, о том, что, как и 10 лет назад, она по-прежнему выступает за территориальную целостность Грузии, раскритиковала присутствие российских войск в грузинских регионах Абхазии и Южной Осетии.

По данным радиостанции «Немецкая волна», после встречи 23 августа с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе в Тбилиси Меркель заявила, что «эту несправедливость нельзя предавать забвению». Глава правительства ФРГ уверяет, что делает все, чтобы эта тема «снова и снова оказывалась на повестке дня».

А на встрече со студентами Тбилисского государственного университета она трижды произнесла слово «оккупация». «Вы спрашиваете, оцениваю ли я как оккупацию? Да, это является оккупацией, это занятая территория – 20 процентов. Несмотря на это, это остается грубой несправедливостью», – заявила Меркель.

«Сегодня особенно важна поддержка надежного союзника Грузии, Германии. Россия продолжает оккупацию 20% территорий Грузии», – заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе на совместной пресс-конференции после встречи с канцлером Меркель. По его словам, на встрече с главой правительства Германии они говорили о положении в Грузии, и вопросах мирного урегулирования конфликта.

«Мы вместе с канцлером Меркель говорили о положении в Грузии, и перспективе мирного урегулирования конфликта. Сегодня особенно значима поддержка надежного союзника Грузии – Германии. Россия не выполняет обязательства, взятые соглашением о прекращении огня от 12 августа 2008 года, и продолжает оккупацию 20 процентов территорий Грузии. Абхазия и Цхинвальский регион фактически аннексированные, что еще больше ухудшает положение безопасности, гуманитарное и положение прав человека на местах», – отметил Мамука Бахтадзе.

В ответ Ангела Меркель заявила: «Я рада, что сегодня нахожусь в Грузии. В последний раз я гостила здесь ровно 10 лет назад. Тогда было подписано Соглашение о прекращении огня. Я твердо потребовала вывести российские войска, и через 10 лет я вновь поддерживаю территориальную целостность Грузии. Мы внесем свой вклад в разрешение этого конфликта».

Президент «Атлантического совета Грузии», экс-министр обороны Давид Сихарулидзе подчеркнул значимость визита Ангелы Меркель в 10-ю годовщину войны.

«Важно, чтобы у нас была сформулированная и структурированная стратегия, что для нас является приоритетом в отношениях с Германией. Весьма важна повестка дня, которую мы сами должны построить. Здесь – оккупация территорий Грузии, вопросы интеграции Грузии в НАТО и вопросы двухстороннего экономического сотрудничества. В последние годы наши усилия в этом направлении не были достаточными для того, чтобы они были частью хорошо сформированной повестки дня в грузинско-германских отношениях. Первым делом важнее всего то, что госпожа Меркель прибыла в Грузию именно на 10-ю годовщину войны», – заявил Давид Сихарулидзе.

Олег Панфилов, «Крым.Реалии»