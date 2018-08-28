Россия собирается провести крупнейшие за последние тридцать лет военные учения

Министр обороны России Шойгу заявляет, что масштаб этих учений «Восток-2018» будет превосходить проведенные в 1981 году учения «Запад-81» на границе СССР с Польшей.

Министр обороны России Сергей Шойгу объявил о крупнейших с 1981 года военных учениях, в которых примут участие около 300 тыс. военнослужащих и порядка 36 тыс. единиц наземной техники. Об этом сообщает «РБК».

Выступая перед журналистами в Абакане, Шойгу рассказал, что учения «Восток-2018» пройдут с 11 по 15 сентября и станут крупнейшими с 1981 года.

«Они в чем-то повторяют «Запад-81», но в чем-то, пожалуй, еще масштабнее», – сказал Шойгу. По его словам, учения пройдут почти на всех полигонах Центрального и Восточного военных округов. В них примут участие Тихоокеанский и Северный флоты, будут полностью задействованы ВДВ.

Шойгу также отметил, что учения будут проходить в условиях, максимально приближенных к боевым.

Учения «Запад-81», о которых упоминал министр обороны РФ, проходили в сентябре 1981 года в Беларуси, Прибалтике и в Украине. Тогда десятки тысяч советских военнослужащих отрабатывали ввод войск на территорию соседней Польши. Спустя три месяца после учений в Польше было введено военное положение. Правительство возглавил министр обороны Войцех Ярузельский. Позже он объяснял, что создание Совета национального спасения 13 декабря 1981 года предотвратило ввод в страну армий СССР и стран Организации Варшавского договора.

Напомним, в апреле Россия провела учения в аннексированном Крыму, на которых российские военные отрабатывали задачи по обнаружению кораблей условного противника. После аннексии полуострова в 2014 году РФ проводит там регулярные военные учения. В Генштабе Украины действия российских военных называют незаконным.

«РБК»