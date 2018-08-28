Украина закрыла свое представительство в штаб-квартире СНГ

Украина закрыла свое представительство при уставных органах СНГ в Минске. В тоже время, по заверению российской стороны, контакты Украины со странами СНГ сохраняются.

Представительство Украины при уставных органах Содружества Независимых Государств было закрыто в августе. Об этом заявил журналистам во вторник в Минске председатель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, сообщает 28 августа российский «Интерфакс».

«Мы с сожалением констатируем, что в августе месяце было закрыто представительство Украины при уставных органах Содружества», – сказал Лебедев.

Вместе с тем, председатель исполкома отметил, что «контакт у нас с Украиной остается».

«Мы осуществляем его в Минске через посольство Украины в Республике Беларусь. Там выделен специальный сотрудник», – пояснил он.

«Я в этом трагического ничего не вижу, потому что у нас десять лет назад такая ситуация была», – заявил Лебедев.

По его словам, тогда советник одного из посольств совмещал свою деятельность в дипмиссии с представлением интересов своей страны при уставных органах СНГ.

«Я все-таки надеюсь, что Украина сохранит свое присутствие в Содружестве», – подчеркнул Лебедев.

При этом он сообщил, что Украине будет направлено приглашение для участия в заседании совета глав правительств СНГ, которое пройдет в Астане 2 ноября.

«Украина не вышла из состава Содружества, она де-юре остается государством участником, поэтому мы все документы ей направляем и приглашения», – заявил Лебедев.

19 мая президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны об окончательном прекращении участия Украины в работе уставных органов СНГ.

Украина была одной из трех стран-подписантов Соглашения о создании СНГ 8 декабря 1991 вместе с РФ и Белоруссией, однако в январе 1993 года в Минске на саммите СНГ, где был принят Устав Содружества, Украина его не подписала.

Киев постоянно подчеркивал, что страна не является официально членом СНГ.

«Интерфакс»