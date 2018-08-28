Кремль разыгрывает карту заложников на предстоящих выборах в Украине, – Геращенко

Россия не прекращает своих попыток повлиять на предвыборную ситуацию в Украине. Для этого используется весь арсенал доступных средств. Заложники удерживаемые на оккупированных территориях и в самой России – являются таким же фактором влияния на социально-политическую обстановку в Украине.

Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко допускает, что Россия будет удерживать заложников до выборов в Украине, чтобы использовать их освобождение в своих интересах. Об этом Геращенко написала на своей странице в Facebook.

Она подчеркнула, что украинская сторона на переговорах в Минске не делит заложников на тех, кто содержится в ОРДЛО и тех, кто находится в российских тюрьмах.

«Я не хочу обсуждать цифры, недавно обнародованные как позиция Москвы и ОРДЛО, потому что украинские переговорщики должны и в Минске, и в Москве отстаивать позиции Украины, а не переживать, как бы ни рассердить Кремль. Подчеркнула одно, что имею четкие директивы от Президента Порошенко: всех– на всех, это освобождение, в том числе и всех политзаключенных Кремля», – написала Геращенко.

Нарада українських Послів, вже в я Києві, після повернення з Донбасу. Як зазначили міністр закордонних справ Клімкін і… Опубліковано Iryna Gerashchenko Понеділок, 27 серпня 2018 р.

«ОРДЛО прячет от нас десятки удерживаемых и мы не согласимся забыть наших людей в тюрьмах оккупантов», – подчеркнула она.

В то же время Геращенко высказала предположение, что у России другие планы на украинских заложников.

«Определенные последние заявления еще больше утверждают меня в мысли: Кремль будет разыгрывать карту заложников на украинских выборах, будет подыгрывать своим фаворитам, держать заложников до времени Х, чтобы потом отдать лояльным и родным Кремлю политикам, чтобы показать, что только они в Украине «нормальные» и умеют договариваться, таким образом пытаясь и влиять на общественные настроения, и дискредитировать все усилия украинской власти, которая борется за скорейшее освобождение», – написала она.

Ранее кум президента РФ и лидер организации «Украинский выбор» Виктор Медведчук озвучил позицию ОРДЛО и Москвы по обмену удерживаемыми лицами. По его словам, Россия и ее представители в ОРДЛО предлагают обмен по формуле «всех на всех», место нахождения которых установлено.

Медведчук утверждает, что в ОРДЛО в заложниках утримуетья 46 человек, которые установлены, а украинская сторона удерживает 174 человека.

При этом он подчеркнул, что переговоры в Минске касаются только тех заложников, которые удерживаются боевиками в Донецке и Луганске, а о политзаключенных не территории РФ речь не идет.

«Украинско-Российское обозрение»