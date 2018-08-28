Контрольный пункт «Майорское» снова работает в штатном режиме

Закрытый ранее из-за обстрелов контрольно-пропускной пункт «Майорское» на линии фронта с ОРДЛО вновь работает в штатном режиме.

В контрольном пункте въезда-выезда «Майорское» в Донецкой области по решению командующего операции Объединенных сил сегодня, 28 августа, с 06:00 восстановились пропускные операции. Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы.

В настоящее время все контрольные пункты въезда-выезда, что на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил работают в штатном режиме согласно летнему графику работы.

«Сегодня утром в КПВВ находилась такое количество транспортных средств: «Майорское» – 50/50; «Марьинка» – 60/0; «Новотроицкое» – 0/30; «Гнутовое» – 15/15″, – говорится в сообщении.

За прошедшие сутки через КПВВ, что на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил, проследовало 38,2 тысячи человек и 5,1 тысяча транспортных средств: «Марьинка» – 13405 человек и 2120 транспортных средств; «Новотроицкое» – 9910 человек и 1970 транспортных средств; «Гнутовое» – 4320 человек и 965 транспортных средств; «Станица Луганская» – 10600 человек.

Напомним, функционирование КПВВ «Майорск» было приостановлено из-за регулярных обстрелов со стороны пророссийских боевиков.

Единственный в Луганской области пропускной пункт «Станица Луганская» закроют на ремонт с 2 по 7 сентября. Этот КПВВ 11 августа приостанавливал работу для разминирования территории. Таким образом, оккупированные районы Донецкой и Луганской областей окажутся отрезанными от подконтрольной украинским властям территории.

ГПСУ