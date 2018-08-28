Украшение буйных. Как ведет себя экономика России при новых санкциях США

В понедельник американцами был введен в действие новый пакет санкций против России. Однако рубль не отреагировал на это незамедлительным обвалом Это вполне нормально для рынка.

Новый пакет американских санкций в отношении России, введенный в действие в понедельник, 27 августа, продолжает оказывать давление на российский рубль. Собственно, весь август стал тяжелым для рубля – ускорившееся ухудшение отношений России с Западом заставило рубль многократно обновить двухлетние минимумы по доллару и полугодичные – по евро. Об этом пишет на страницах издания «Деловая Столица» Денис Лавникевич.

Последние недели давление на рубль оказывают новые санкции США. 8 августа о них объявили, 22 августа их, по первоначальным заявлениям, должны были ввести. И утром 23 августа рубль начал с падения, продолжив тренд, начатый днем ранее – в день ожидаемого введения новых санкций. Тогда курс рубля обновил свой минимум с 5 апреля 2016 года: за доллар давали более 69 рублей. А евро достиг 79,77 рубля – впервые с 11 апреля текущего года.

Психология рынка

Однако затем произошла определенная коррекция, так как санкции немного «притормозили». В целом же за прошедшие 7 месяцев этого года реальный эффективный курс рубля снизился на 4%. При этом к доллару курс рубля уменьшился на 6,8%, к евро – на 4,5%. И это очень серьезное падение на фоне относительной стабильности, казалось, достигнутой в последние годы.

Но почему рубль не обрушился, когда санкции действительно вступили в силу? Собственно, так обычно и происходит. О санкциях сообщается – и валюта (в данном случае – российский рубль) дешевеет. Далее цена немного отыгрывает назад и остается относительно стабильной. Затем ограничения вступают в силу – и диапазон консолидации смещается, еще на два-три рубля ухудшая положение российской валюты, после чего остается таким до объявления следующих санкций.

«Сегодня нет ни одной причины для радикального снижения рубля. Рубль уже снизился, когда стало известно о вводимых санкциях, дополнительно он упал, когда были опубликованы все подробностей этих санкций, – сказал в комментарии для «ДС» старший аналитик финансовой компании «Альпари» Вадим Иосуб. – Иными словами, как говорят на рынке, санкции «уже в цене». Сегодняшний день, день введения санкций, не принес никакой новой информации, ничего, что не было бы известно ранее, не произошло. Поэтому и причин для реакции рубля не было».

Это известный парадокс валютных и фондовых рынков: они реагируют не на само событие, а на новость о нем. И если новость опережает событие – именно она в глазах участников торгов замещает само его. Когда, наконец, событие случается, – участники рынка с ним уже смирились (заранее). Так что нынешняя относительная стабильность рубля – это «эффект смирения».

Чем «прижали» Москву и чем «прижмут» еще

На этот раз причина введения Соединенными Штатами новых ограничительных мер в отношении России – отравление в британском Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. На Западе продолжают полагать, что Москва причастна к резонансному инциденту.

Санкции были инициированы администрацией президента США Дональда Трампа, распоряжение об их введении было размещено в Федеральном регистре и официально опубликовано в минувшие выходные. Новые ограничения предполагают запрет на любую американскую помощь России, «кроме срочной гуманитарной», а также поставки сельскохозяйственных товаров и продуктов питания.

Наиболее болезненным, однако, окажется запрет Вашингтона поставлять России продукцию двойного назначения – то есть такую, которая может быть использована как в гражданских, так и военных целях. Исключение оставлено пока только для товаров, необходимых для сотрудничества в космосе и продукции, предназначенной для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.

Наконец, это серьезный удар по финансовой сфере, так как санкции также запрещают американским компаниям предоставлять «любые кредиты и другую финансовую поддержку» России.

Однако это, вероятнее всего, не последний пакет ограничительных мер в этом году. Еще через 90 дней, когда Сенат вернется с каникул, США решат, вводить или нет второй пакет санкций, – в зависимости от поведения Москвы. В Сенате уже находится соответствующий законопроект. Так что если «поведение» России не улучшится, то еще более жесткие санкции против Москвы могут быть введены в ноябре этого года.

А поведение не улучшится. Почти все значимые персоны в российском руководстве уже заявили, что «не будут менять политику в угоду Западу», так что россиянам вновь, как в 2014-м, придется «привыкать жить под санкциями».

Новые санкции, готовящиеся США, предполагают ограничения для ряда крупнейших российских банков, а также запрет на операции с госдолгом России. Также конгресс ожидает законопроект о принятии ограничительных мер против участников строительства газопровода «Северный поток-2». Однако тут прогнозы делать пока не приходится, так как слишком многое зависит от позиции европейцев – а многие из них заявляют о готовности участвовать в данном проекте «несмотря ни на что».

В любом случае многие эксперты уже сейчас предсказывают, что российская валюта из-за новых санкций вполне может обвалиться до 80 рублей за доллар. По другому сценарию («оптимистичному»), российская валюта достигнет значений 71 рубля за доллар и 80 за евро. Это будет хорошо для предприятий-экспортеров, но очень плохо для рядовых россиян – их уровень жизни упадет пропорционально падению покупательной способности рубля.

Москва ищет рецепт

Российские власти сейчас рассматривают самые разные варианты того, как им уменьшить проблемы, которые появляются из-за американских санкций. Отсюда, в частности, – заметный рост золотовалютных резервов страны в июле. Хотя это не такая уж и новость: последнее десятилетие Москва стабильно наращивала свои запасы золота.

С 457 тонн в 2008 г. к июлю 2018 г. эта цифра составила 1944 тонн, так что по размеру золотого резерва Россия вышла на 5 место в мире, опередив Китай. На долю России теперь приходится 17% мировых запасов золота.

Вообще в Кремле это очень популярная позиция: раз доллар используется как оружие против России, то золото становится идеальной инвестицией, поскольку его выпуск (точнее, добыча) не зависит от какой-то одной страны. Хотя и это не идеальный вариант: только в нынешнем году драгоценный металл уже потерял почти 9% своей стоимости по отношению к доллару. Рынок золота действительно бывает еще более непредсказуемым, чем рынки валют.

Еще один вектор для России – провести дедолларизацию экономики, в чем (теоретически) могли бы помочь БРИКС и ШОС. В России среди аналитиков популярна версия, гласящая, что действия США подталкивают мир к дедолларизации, так как развивающиеся экономики боятся повторения кризиса 2008-2009 гг. А одна из возможностей его избежать – отказаться от доллара и перейти на расчет в национальных валютах.

Отсюда вытекает и стремление России сделать свой рубль резервной валютой на постсоветском пространстве и в рамках БРИКС. Однако для этого РФ требуется два условия – низкая инфляция и относительная стабильность при прогнозируемости курса. А с этим у Москвы проблемы.

В числе других инициатив – выпуск неких производных финансовых инструментов на основе рубля. Таких, например, как так называемые специальные права заимствования – синтетическая валюта, которую придумывают центральные банки разных стран.

Некоторые финансисты в России полагают, что если будет сделана такая единица в рамках ШОС и в рамках БРИКС, то это позволит снять зависимость от доллара, поскольку такая единая «как бы валюта» будет обеспечена экономическими, трудовыми, энергетическими, сырьевыми и прочими ресурсами и мощностями этих стран. А доллар в этой ситуации останется лишь национальной валютой США.

Впрочем, таких экономических фантазий за последние два десятка лет (а особенно – после 2014 г.) в России было озвучено очень много. В реальности же до конца нынешнего года российскую национальную валюту сможет поддержать разве что дорожающая нефть и период налоговых платежей, когда российские компании продают валютную выручку, чтобы заплатить налоги. Но если цены на нефть стабилизируются или пойдут вниз – российскому рублю будет печально.

Денис Лавникевич, «Деловая Столица»