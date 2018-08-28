Россия обвинила Украину в отказе обменять задержанных моряков

Российский обудсмен Москалькова обвиняет Украину в срыве обмена задержанных моряков. Речь идет об обмене экипажа российского судна «Норд», задержанных украинскими пограничниками в Азовском море, на украинских рыбаков, задержанных ФСБ у берегов Крыма.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что Украина не отвечает на предложение обменять украинских рыбаков с задержанного россиянами вблизи оккупированного Крыма судна «ЯМК-0041» на крымчан с сейнера «Норд». Об этом говорится в заявлении на сайте Уполномоченного по правам человека в России.

Письмо с предложением об обмене, как утверждает Москалькова, она послала украинской коллеге Людмиле Денисовой.

«Очень надеюсь достучаться до сердец тех, кто может принять решение и сделать так, чтобы российские и украинские рыбаки вернулись на родину к своим семьям», – заявила российский омбудсмен.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова пока не реагировала на это заявление Москальковой.

Как сообщалось, 25 марта корабль морской охраны украинских пограничников задержал в Азовском море рыболовецкое судно-нарушитель «Норд» под флагом Российской Федерации.

30 марта суд арестовал судно «Норд».

2 апреля капитану рыболовного судна «Норд» Владимиру Горбенко объявили подозрение в совершении уголовного преступления по статье «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее».

6 апреля Херсонский городской суд избрал Горбенко меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 35 тысяч 240 гривен. В тот же день залог внесли.

11 апреля капитану судна «Норд» Владимиру Горбенко сообщили о еще одном подозрении по ст. 249 (Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом) УК, по которой предусмотрена ответственность до 3 лет лишения свободы.

Тогда суд избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства.

14 мая сообщалось, что члены экипажа арестованного крымского судна «Норд» находятся на территории посольства России в Киеве.

Украинское судно «ЯМК-0041» задержали 4 мая российские пограничники в Черном море у мыса Тарханкут. У рыбаков изъяли километра сетей и рыбу. Судно и экипаж из 5 граждан Украины, доставили на территорию аннексированного Крыма.

Против капитана украинского рыболовецкого судна «ЯМК-0041» (порт приписки – Очаков) Виктора Новицкого возбудили уголовное дело о браконьерстве. 11 июня суд в оккупированном Крыму продлил ему арест в месяц.

Задержанному капитану может грозить в оккупированном РФ Крыму до 5 лет лишения свободы.

МИД Украины направил в Россию ноту в связи с задержанием украинского рыболовного судна у берегов Крыма и требует немедленно освободить судно и экипаж.

25 июня моряки украинского судна «ЯМК-0041» отказались от еды.

Ранее Сергей Легостов – адвокат одного из моряков Руслана Скрипника – сообщил, что украинских рыбаков более 1,5 месяца удерживают на территории пограничного управления ФСБ России в Балаклаве в нечеловеческих условиях, на них психологически давили, запугивали, неоднократно допрашивали, не допускали адвокатов и консула.

По данным родных, на задержанных у берегов аннексированного Крыму украинских рыбаков с судна «ЯМК-0041» оказывали психологическое давление и держали под дулами автоматов.

Адвокат Эмиль Курбединов заявлял, что защитники будут добиваться перевода задержанных украинских рыбаков с судна «ЯМК-0041» в украинское консульство в России.

16 июля уполномоченный по правам человека Людмила Денисова попросила президента Петра Порошенко рассмотреть возможность обмена экипажа рыболовного судна «ЯМК-0041», задержанного в оккупированном Крыму, на моряков, задержанных украинскими пограничниками.

Пресс-служба омбудсмена России