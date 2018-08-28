Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс попал в базу данных «Миротворец»

В базе данных «Миротворец» музыкант оказался из-за антиукраинской пропаганды, попыток легализации российской оккупации и аннексии Крыма.

Один из основателей легендарной рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс после общения с российскими пропагандистами попал в базу сайта «Миротворец». Соответствующая информация размещена в разделе «Чистилище».

Уотерсу вменяют антиукраинскую пропаганду, покушение на территориальную целостность Украины и участие в попытках легализации аннексии Крыма Россией.

Стоит отметить, что ранее музыкант дал интервью российской газете «Известия», в котором заявил: «Я знаю, что Севастополь очень важен для России и россиян. Существует множество договоров и бумаг, по которым Россия имеет все права на этот город».

«Смена власти на Украине, спланированная Вашингтоном, – повторяет тезисы Кремля Уотерс, – просто спровоцировала Москву на дальнейшие действия. Но что я хочу сказать, так это что сейчас политическая верхушка США не понимает истинного смысла соглашений. Они постоянно их нарушают и заявляют, что могут делать все, что захотят. Такая позиция меня просто пугает, потому что когда-нибудь это просто убьет нас всех».

«Миротворец»