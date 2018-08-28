Украина передала Турции список политузников удерживаемых Россией

В этом списке более 60 фамилий украинских граждан насильственно удерживаемых российскими властями под страже в оккупированном Крыму и самой России. Список запросили турецкие власти.

Украинская сторона передала Турции список, содержащий фамилии более 60 политзаключенных, удерживаемых в России и аннексированном Крыму. Об этом сообщил уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа, народный депутат Мустафа Джемилев, передает «Громадське Радио».

«Очевидно, по поручению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана турецкое посольство в Киеве попросило (список). Мы неделю назад передали. Попросили на английском. Завтра утром передадим английский текст», – рассказал Джемилев.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган попросил лидера крымских татар Мустафу Джемилева предоставить ему список украинских узников в российских тюрьмах, по поводу которых он пообещал «говорить с Путиным».

Ранее лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев передал президенту Турции личное послание от президента Украины Петра Порошенко. О чем идет речь в послании – неизвестно.

«Громадське Радио»