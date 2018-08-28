Следующая власть в России признает политику после 2014 года ошибочной

Украина и Россия – до и после войны: уже когда-то писала об этом, но напишу еще раз – в виду того, что издержки России за ее агрессивную политику возрастают.

До войны Украина и Россия как постсоветские государства переживали, во многом, схожие процессы. Постсоветское пространство устроено так, что практически не поддается реформам. Здесь добровольно никто ничего не хочет делать, пишет на своей странице в Facebook, Олеся Яхно-Белковская.

Ни во имя государства, ни во имя гражданина. Ни даже во имя себя как политика в долгосрочной перспективе. Работают только кратковременные стратегии, ориентированные на быстрый результат. Поэтому в России была сформирована сырьевая экономика, которая зависит от цен на энергоресурсы.

Украина и Россия. До и послеУже когда-то писала об этом, но напишу еще раз — в виду того, что издержки России за ее… Опубліковано Olesya Yakhno-Belkovskaya Понеділок, 27 серпня 2018 р.

Поэтому в Украине была сформирована экспортно ориентированная экономика, которая зависела исключительно от внешнего спроса и цены на российский газ. И неизвестно, как долго удерживалось бы это статус-кво.

После того, как Россия начала войну против Украины, в том числе политическую, экономическую, информационную, у Украины нет выбора, кроме как проводить реформы, бороться с коррупцией, заниматься энергодиверсификацией и замещением российских рынков, укреплять обороноспособность, реализовывать объединительные доктрины, формировать ответственный политический класс – в общем, все то, что работает на выживаемость и развитие государства, превращение Украины в современное самодостаточное государство. Россия же – добровольно и по собственной инициативе загоняет себя в XIX век.

Ставка Кремля на обвал Украинской государственности и расшатывание ситуации в странах ЕС и даже отчасти США (имею в виду вмешательство в избирательные процессы) провалилась, а разрыв региональных связей, в итоге, больнее скажется на самой России – агрессия РФ, так или иначе, заставляет искать экономические альтернативы не только Украину, но и другие постсоветские страны.

Российская власть, действующая или следующая, непременно признает политику, начиная с 2014 года, ошибочной, будет пытаться восстановить мнение о России как о договороспособном субъекте международных отношений, и, тем не менее, этот период для РФ войдет в историю как добровольный отказ от перспектив страны и отбрасывание назад в прошлое по уровню возможностей.

Олеся Яхно-Белковская, Facebook