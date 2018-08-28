Безумие в политике. К чему приводит неадекватность политических лидеров?

Параноики и шарлатаны в политике играют особую роль. Зачастую такие деятели эксцентричны сами по себе, но дело не только в этом. Важнее то сколько проблем они порождают.

Почему именно диктаторы так часто поддерживают теории заговора и шарлатанство в целом? Да, зачастую диктаторы эксцентричны сами по себе, но дело не только в этом. Скорее, вопрос заключается в том, является ли шарлатанство важной чертой авторитарного правления. Об этом пишет на страницах «Project Syndicate» декан факультета «Международные отношения» университета New School в Нью-Йорке, старший научный сотрудник Института мировой политики, руководитель проекта «Россия» Нина Хрущева, перевод подготовлен изданием «Новое Время».

И ответ на него можно найти в самом сердце нынешнего экономического кризиса в Турции. Страна погрязла в долгах, лира падает. Вместе с тем, центральному банку запрещено защищать валюту через повышение процентных ставок, ведь президент Турции Реджеп Эрдоган считает, что это повышение приведет к инфляции.

В экономических кругах с ним не согласны. Но Эрдоган не собирается ни к кому прислушиваться, как он обычно и поступает по многим вопросам. Напротив, чтобы заставить центральный банк следовать его странной денежно-кредитной политике, Эрдоган назначил своего непрофессионального зятя Берата Албайрака на пост Министра финансов и казначейства страны.

Как человек, выросший в СССР, я очень восприимчива к тому, как извращенные научные теории воздействуют на общество. Иосиф Сталин отверг менделевскую генетику (основные законы наследственности) и даже теорию эволюции Дарвина в пользу ложных идей советского биолога Трофима Лысенко, который считал, что человеческие черты – приобретенные, а не унаследованные.

Из-за того, что Сталин поддерживал Лысенко – чье фальшивое исследование по сельскому хозяйству обрекло миллионы людей на голод – советская биология двадцать лет скиталась по миру безумия, далекому от реальности.

Хоть Никита Хрущев и отменил сталинизм, он был не меньшим пленником теоретических искажений. Он не только поддерживал теории Лысенко, но и верил идеологически подкованным инженерам и геологам, которые настаивали на том, что правила коммунизма могут отменить законы природы. Они говорили ему, что советские атомные бомбы можно использовать, чтобы повернуть вспять основные реки, и перенаправить воды на нужды сельского хозяйства – чтобы они больше «бессмысленно» не впадали в Арктическое море.

Опыт России с летальным авторитарным шарлатанством не уникален. Одержимость Гитлера сумасшедшей расовой «наукой» погрузила мир во тьму и привела к Холокосту. Под властью нацистов искажение аргументов стало нормой: на научных конференциях гротескные эксперименты с участием людей Йозефа Менгеле обсуждали на уровне с другими медицинскими исследованиями.

Та же паранойя, благодаря которой авторитарные лидеры верили лженауке, побуждала их поддерживать теории заговора. Эрдоган, давно уверенный, что внешние силы постоянно плетут заговоры против его режима, – не исключение. По мнению Эрдогана, недоброжелатели обычно действуют на финансовых рынках.

До сих пор он воздерживался от прямого заявления о том, что эти рынки функционируют по распоряжению «мирового еврейства» (по мнению многих исламистов в Турции, именно они стояли за Младотурецкой революцией 1908 года и советской республикой, образовавшейся после Первой мировой войны). Главные сторонники президента Турции знают, что причина подобных решений – те самые финансовые силы, которым почему-то нужны высокие процентные ставки.

Но, вероятно, ни один нынешний лидер не является настолько восприимчивым к лженауке и поверхностным теориям заговора, как президент США и подражатель авторитарности Дональд Трамп. Не стоит забывать о том, что Трамп пробился в политику США, пропагандируя расистскую идею «рожденца», а также утверждая, что поскольку тогдашний президент Барак Обама не родился в США, то он не имел права занимать свой пост.

После того, как Трамп попал в Белый дом, безумия становилось все больше. Более 20 раз Трамп писал в Twitter о потенциальной связи между вакцинами и аутизмом. Эту связь – изначально выдвинутую британским доктором с сомнительной репутацией – окончательно опровергло научное сообщество.

Трамп также отрицает какую-либо связь между деятельностью человека и изменением климата, снова подрывая научный консенсус. И, несмотря на протесты многих экономистов, он настаивает, что торговый дефицит является признаком экономической слабости США. По словам Алана Левиновица, профессора исследований религии Университета Джеймса Мэдисона, Трамп обманывает общественность так же, как в прошлые столетия в медицине поступали знахари, в религии – шарлатаны.

Не совсем понятно, знает ли сам Трамп отличие между истиной и фейком. Он убежден, что ФБР и СМИ хотят свергнуть его с поста президента. В этом смысле, Трамп сделал мейнстримной политику, которую историк Ричард Хофстэдтер называет «параноидным стилем».

Возможно, общий стиль – это то, что привлекает Трампа в президенте РФ Владимире Путине, который постоянно утверждает, что мир хочет лишить Россию статуса великой державы, которого она заслуживает.

В любом случае, как показал турецкий кризис, что даже самые глубоко укоренившиеся ошибочные убеждения в итоге столкнуться с реальностью. «Мир такой, какой есть, – как сказал покойный Видиадхар Найпол в начале своего романа «Излучина реки». – Для тех, кто являются ничем, или позволяют себе стать ничем, в нем нет места». То же самое можно сказать и об авторитарных лидерах.

Те, кто отказывается признать мир таким, каким он есть, – независимо от того, смотрят они на него из Турции, США, Венесуэлы или ряда других стран, – в итоге теряют ту должность, которую это самое отрицание действительности должно было гарантировать.

Нина Хрущева, «Project Syndicate»