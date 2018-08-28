Цель Западного мира – переформатирование России

Умер Джон Маккейн. Тяжелая, хотя и, увы, предсказуемая потеря в рядах цивилизованного мира после ухода Збигнев Бжезинского. Ветер удачи сегодня дует не в наши паруса! Но в эту минуту надо помнить одно: Врагу тоже нелегко, он растерян и деморализован.

Крымский кредит растрачен. Главной задачей сегодня является донесение до сознания всего русского населения, что все, что оно переживает – рост цен, падение жизненного уровня, пенсионная реформа – все это есть плата за Крым, за имперские постсоветские амбиции, за упоение «русской весной и русской воинской мощью». И процесс расплаты за все эти «удовольствия» только в самом начале. Об этом пишет на своей странице в Facebook российский историк Александр Сытин.

Сегодня в эфире Первого канала не удалось сказать всего, что надо было, чтобы обрисовать позицию. Итак, прежде всего необходимо отметить следующее: вне зависимости от официальных заявлений о причинах ужесточения и введения дополнительных санкций, указываемые причины на самом деле являются не более чем поводами. Неоднократно говорил, что целью цивилизованного Западного мира является переформатирование (политкорректно выражаясь) нынешней России, вплоть до прекращения ею своего политического, экономического, культурного, исторического существования в ее нынешнем виде.

Умер Д.Маккейн. Тяжелая, хотя и, увы, предсказуемая потеря в рядах цивилизованного мира после ухода З.Бжезинского. Ветер… Опубліковано Alexander Sytin Понеділок, 27 серпня 2018 р.

Сколько бы русские эксперты и пропагандисты не обращали внимания на недоказанность дела Скрипалей, сколько бы не обращались к разного рода правовым презумпциям – важно одно. Западный истеблишмент принял решение об аннигиляции России. Неоднократно также указывал на то, что не знаю и не уверен в том, что у него (истеблишмента) хватит решимости и ресурсов, чтобы реализовать свое решение и довести его до конца, до «окончательного решения русского вопроса». Но то, что такое решение существует, как бы медленно оно не вызревало, не вызывает у меня ни малейшего сомнения.

Дональд Трамп, как я сегодня сказал в эфире, появился из американской политической реторты как Франкенштейн. При нынешних политических и избирательных технологиях президентом любой страны можно сделать хоть орангутанга. Важно, что Дональд Трамп полностью соответствует принципу, который мне уже давно озвучил один из близких «русской политической тусовке» людей: занять высокую политическую должность может только человек, в отношении которого имеется серьезный компромат. Содержание этого компромата варьируется в зависимости от особенностей страны и вкусов избирателей, но, похоже, что этот принцип существует практически повсюду. Дональд Трамп этакий политический infant terrible. Ему с учетом возраста и значительного состояния все равно. Частью истеблишмента он не является.

Я сказал сегодня, что он принадлежит к Нью-Йоркской манхэттенской тусовке. В кулуарах один из моих постоянных оппонентов дал хорошее разъяснение. Для истеблишмента эта тусовка все равно что для нас Мара Багдасарян или мальчики, собирающиеся в кафешках на Патриарших. Такого не жалко, с ним всегда можно сделать все, что угодно, как угодно от него откреститься. Дональд Трамп не любит журналистов? – Потому что он их боится. Не любить и бояться журналистов может тот, кому есть что скрывать. А у нынешнего президента США нет репутации. В том смысле, что ее невозможно испортить.

Вопрос к читателям мужчинам: вы сели бы за один стол с человеком, заведомо зная, что он сутенер и содержит бордель? Ну вот, и истеблишмент не садится. Политика не очень чистое занятие – использовать содержателя борделя в политических целях куда ни шло, но считать его частью приличного общества – увольте!

Так что компромат на Дональда Трампа будет появляться с известной периодичностью, пока его можно будет побуждать к определенным действиям, за которые ни Барак Обама, ни Хиллари Клинтон не готовы бы были взять не себя ответственность. Так что все рассуждения о том, что санкции в отношении России – это проекция внутренней борьбы против Дональда Трампа неверны. Прямо наоборот: удары по Трампу – это стремление загнать его в узкий коридор политических решений, оставив ему лишь свободу самовыражаться в Твиттере. Ну, а что из этого получится – посмотрим.

Александр Сытин, Facebook