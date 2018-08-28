Украина, как красная тряпка для России. Сурков обвинил Путина в предательстве

Заявление сделано именно в Цхинвали, и вот это точно неспроста: регион, руководимый бывшим украинским бандитом Бибиловым, полностью подконтролен Москве.

Выиграв, по крайней мере, на сегодняшний день, аппаратную борьбу за сохранение своего места в Кремле (его глубоко и заслуженно ненавидит военно-промышленное лобби), Владислав Сурков, кажется, сильно расслабил узел галстука. Об этом пишет на страницах издания «Деловая Столица» Максим Михайленко.

Оговорка Суркова

Выступая на торжествах по случаю 10-й годовщины признания Россией «независимости» оккупированной ею же Южной Осетии, Сурков внезапно упомянул о своих «детищах» – террористических образованиях «ДНР» и «ЛНР». Так, он похвалил непризнанное «государство» за то, что признало кремлевские «республики». «Южная Осетия является единственным «государством», у которого хватило смелости, дерзости, честности и верности, чтобы признать «ДНР» и «ЛНР»» – заявил помощник главы РФ.

Внимание на важную «оговорку» куратора обратил явно излишне публичный террорист «ДНР» Александр Жучковский в своем telegram-канале. Жучковский, комментируя слова своего «горячо любимого» куратора, отметил, что это открытое унижение не столько РФ, сколько лично Путина, который так и не признал «республики». Ведь представляется, что признание либо непризнание государств, по крайней мере в РФ – компетенция лично президента. А выглядит так, что Сурков буквально обвинил своего прямого начальника в трусости, лжи и предательстве террористов Донбасса.

При этом Суркова, в кризисные моменты пишущего статьи, такие как приснопамятное эссе о «геополитическом одиночестве» России, явно направленное на демонстрацию лояльности, характеризуют как редкого в нынешнем Кремле интеллектуала. Утверждается, что шансы на то, что его слова – обычная оговорка, крайне низки. Скорее всего, Путин не оставит такое унижение без ответа – правда, скорее Сурков, явно успев первым, не оставит без ответа язвительность Жучковского, но это другой, скорее технический нюанс.

Ключевой вопрос в другом – что это, подзуживание Сурковым Путина к признанию ОРДЛО «независимыми» государствами, выпад оппонентов (через Жучковского), сигнал об идущей в Кремле некой дискуссии о статусе ОРДЛО?

Заметим, что заявление сделано именно в Цхинвали, и вот это точно неспроста: регион, руководимый бывшим украинским бандитом Бибиловым, полностью подконтролен Москве. В отличие от Абхазии, в которой, несмотря на частичную признанность, нищету и вездесущесть российских армейских структур и политической полиции, существует подобие конкурентной демократии. Точно так же, как и в ПМР. Отсюда и реверансы Суркова именно в адрес «президента» Бибилова в ходе праздничных церемоний.

Конечно, Сурков сам по себе весьма экстравагантен, но Путин, как правило, прощает ему очень многое, по трем следующим обстоятельствам. Это его роль в строительстве режима, это продолжающаяся готовность Запада общаться с Владиславом Юрьевичем и готовность самого Владислава Юрьевича брать на себя всю самую грязную работу (отчасти чтобы отмыться от прокола с «болотными» протестами 2011 года, подчеркивая самую что ни на есть собачью преданность).

Тем более, что обложенному санкциями Суркову бежать особо некуда, разве что «по-крупному» – как бывшему организатору системы допинга Родченкову. Да и то, фигура Суркова значительно масштабнее (экс-министр экономики Улюкаев сбежать, как видим, не успел). Причем тот же Дональд Трамп вряд ли будет сильно заинтересован в том, чтобы приютить Суркова – мало ли, как этот помощник Путина причастен к активным мероприятиям, связанным с выборами 2016 года?

Впрочем, Суркова может спрятать Великобритания, там сегодня с российским направлением внешней политики дела обстоят гораздо менее противоречиво, нежели в США. Но по Альбиону российские диверсанты и киллеры ходят как у себя дома, так что нигилисту и гедонисту Суркову приходится и дальше корчить из себя героя империалистического труда.

Тем не менее, у произошедшего в Цхинвали инцидента (как минимум, вербального) могут быть ровно два мотива.

Бульдоги под ковром

Первый мотив – все же вновь аппаратный.

На днях, из сливов в российские условно «деловые» СМИ стало известно, что в кремлевское управление по обеспечению деятельности Госсовета в качестве заместителя может прийти один из бывших кураторов террористических «ЛНР» и «ДНР» Борис Рапопорт. В 2014 году Рапопорт (которому приписывается идея названия «Новороссия») работал под руководством Владислава Суркова, тогда бывшего помощником российского президента и отвечавшего, в том числе, за украинское направление. Он был одним из кураторов «ДНР» и «ЛНР», а также проекта «Новороссия».

Террористы и коллаборационисты хвалят Рапопорта (причем как раз на контрасте с его тогдашним куратором Сурковым), поскольку этот чиновник занимался, в том числе социальными выплатами на Донбассе, корректировкой информационной политики на украинском направлении и проектами «о нарушениях прав человека на Украине». То есть раздавал подарки и финансировал пропагандистов (скорее всего, черным налом). Однако после провала экспансии РФ на украинской территории он покинул администрацию президента в декабре 2014 года.

Неформально считалось, что его не устраивала работа и что это увольнение было обоюдным решением. Ему надоела рутина, и он получил хорошее предложение по новой работе. В реальности кому-то надо было ответить за фиаско, а сам Рапопорт, по идее, понял, что «концепция изменилась», поэтому сослался на состояние здоровья. В настоящее время Рапопорт работает в коммерческой сфере, где, по-видимому, крепкое здоровье без надобности.

Подчеркнем, что управление президента по обеспечению деятельности Госсовета отвечает за подготовку материалов по выработке государственной политики в сфере социально-экономического развития регионов России. Его возглавляет Александр Харичев. В данный момент Рапопорт проходит необходимую для трудоустройства проверку.

Однако три с половиной года назад отставка замначальника управления администрации президента по социально-экономическому сотрудничеству со странами СНГ, Абхазией и Южной Осетией Бориса Рапопорта, в чье ведение также входила «Новороссия», многими была расценена как попытка слить «народные республики Донбасса». С этим событием совпал роспуск бригад особенно агрессивных российских троллей, смена императива пропаганды на нынешний – Россия, мол, не желает третьей мировой войны.

Примечательно, что такие одиозные пропагандисты как проживающий в Испании гражданин Израиля и бывший вице-мэр Одессы Лев Вершинин, покинули свои «штабы» в Москве примерно в тот же период. А его «коллеги» помельче разбежались по новым бригадам, отбеливавшим поражение РФ на Донбассе. Иными словами – золотой дождь прекратился, причем в обоих смыслах слова.

Кстати, после своей отставки Рапопорт дал красноречивый комментарий: «Когда я назначался в 2013-м, уже тогда в приемной Суркова висела карта Российской империи, на которой Крым был частью России. До референдума в Крыму были неоднократно, в том числе обсуждали вопросы, связанные с подготовкой соглашения о строительстве транспортного коридора через Керченский пролив. А об остальном – думайте сами.» (МК, 15.12.2014).

Информаторы, хорошо знакомые с потенциальным назначенцем, говорят, что знания и навыки Рапопорта достаточно широки, к тому же он давно и профессионально работает в аппарате. Важно, что инициатором перехода Рапопорта в администрацию президента стал глава управления, в которое его прочат, Харичев – член ближайшего окружения Кириенко. Источники отмечают, что знакомству Харичева с Рапопортом не один год.

Кремлевская карьера Харичева началась в 2006 году, когда он занял должность замглавы управления внутренней политики. В 2009 году перешел в «Росатом» под началом Кириенко, и вместе с ним впоследствии перешел в администрацию президента – на тот же пост замруководителя внутриполитического управления.

На нынешней должности Харичев работает с июня нынешнего года. Согласно актуальному расписанию администрации президента, управление Харичева курирует разработку документации в части регионального социально-экономического развития, а также обеспечивает сотрудничество Кремля и непосредственное президента с экспертами.

Кроме того, управление надзирает за проведением в субъектах избирательных кампаний. Уйдя в свое время – по своей воле или нет – от Суркова, Рапопорт, как видим, перешел теперь под крыло Кириенко.

Тот за последний год подавил в Кремле любое заметное сопротивление себе, а отсюда, вполне возможно, и странно-истерический спич Суркова, направленный скорее против конкурентов по пастбищу, но прозвучавший так, что может и впрямь задеть Путина. И Кириенко, надо сказать, не преминет этим воспользоваться.

Хотя как помощник Путина Сурков ему и не подчинен, это – годный повод указать лидеру, оступился, мол, старый конь… Правда, не исключено, что Рапопорт займется в Кремле и другой сферой – недавно озвученным разделом РФ на 14 «экономических регионов», что чем-то напоминает политику времен Хрущева или прожекты федерализации СССР при Андропове.

Нервы Москвы

Второй, внешний мотив – это успехи украинских властей в реконструкции Донбасса. Здесь есть смысл процитировать Суркова полностью. «Я хочу подчеркнуть, что это был не просто символический жест. На самом деле, это гораздо больше.

Потому что все мы знаем, кто этим занимается, что та финансовая, торговая, экономическая, юридическая, организационная инфраструктура, которая создана в Южной Осетии для этих двух республик, является фактически дорогой жизни в условиях блокады, которую совершает по отношению народа Донбасса киевский режим» – сказал куратор оторванных у соседей кусочков территорий. Лживый посыл из параллельного мира – блокирует ОРДЛО сама РФ, даже автобусы с оккупированных территорий не пускают на российские автостанции. Киев, в свою очередь, поступает совершенно по-другому.

Так, 26 августа президент Петр Порошенко во время рабочей поездки в Донецкую область принял участие в церемонии символического пуска газопровода в Авдеевку, построенного в обход оккупированных территорий. «Украинский газ, наконец, пошел с рабочим давлением на все газосети Авдеевки и семи населенных пунктов. Приветствую Авдеевку с украинским газом «, – сказал Порошенко во время торжественной церемонии. Общая длина нового газопровода составляет 14,1 км. По состоянию на 24 августа подключены к газоснабжению более 5,5 тыс. потребителей.

«Мало кто в мире мог представить в январе 2017 года, что в Авдеевке будут пытаться устроить армагеддон. Нельзя было себе представить, чтоб в ХХІ веке посреди Европы жителей 20-тысячного города пытались обречь на холодную смерть «, – напомнил президент события годичной давности. Он отметил, что тогда боевики хотели добиться того, чтоб жители города покинули его: «Чтобы здесь не было Украины».

«Я очень благодарен каждому жителю за то, что они отказались. И когда была предложена добровольная эвакуация – только несколько детей поехали. Потому что Авдеевка – это украинская земля «, – подчеркнул Порошенко.

В свою очередь, командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев встретился с руководителями зарубежных дипломатических учреждений Украины в Краматорске. Дипломаты ознакомились с данными разведки, в частности с тем, что руководящие должности в первом и втором армейских корпусах (дислоцированных в ОРДЛО) 8-й армии Южного военного округа ВС РФ занимают кадровые российские офицеры.

Также были приведены факты обстрелов населенных пунктов и жертв среди мирного населения на территории, подконтрольной Вооруженным силам Украины. Наконец, руководителей зарубежных дипломатических учреждений ознакомили с результатами деятельности Объединенных сил по стабилизации обстановки на линии соприкосновения.

И здесь обратим внимание – многое из того, что сегодня делается украинскими властями на Донбассе и в отношении Крыма чем-то напоминает нынешнюю грузинскую политику, направленную на «миграцию лояльности» Южной Осетии и Абхазии. Возможно, представляя собой скоординированный евроатлантический план по размягчению и без того коррумпированного и малоэффективного управления оккупированными территориями со стороны РФ.

Более того – страны-партнеры Украины, вероятно, намерены закрепить за собой те или иные участки пострадавших от российских орд областей, а это заявка на строительство витринных образцов прямо перед носом у оккупанта.

Все это не может не заставлять Москву нервничать.

Максим Михайленко, «Деловая Столица»