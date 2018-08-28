Украина, как красная тряпка для России. Сурков обвинил Путина в предательстве

Заявление сделано именно в Цхинвали, и вот это точно неспроста: регион, руководимый бывшим украинским бандитом Бибиловым, полностью подконтролен Москве.
Выиграв, по крайней мере, на сегодняшний день, аппаратную борьбу за сохранение своего места в Кремле (его глубоко и заслуженно ненавидит военно-промышленное лобби), Владислав Сурков, кажется, сильно расслабил узел галстука. Об этом пишет на страницах издания «Деловая Столица» Максим Михайленко.
Оговорка Суркова
Выступая на торжествах по случаю 10-й годовщины признания Россией «независимости» оккупированной ею же Южной Осетии, Сурков внезапно упомянул о своих «детищах» – террористических образованиях «ДНР» и «ЛНР». Так, он похвалил непризнанное «государство» за то, что признало кремлевские «республики». «Южная Осетия является единственным «государством», у которого хватило смелости, дерзости, честности и верности, чтобы признать «ДНР» и «ЛНР»» – заявил помощник главы РФ.
Внимание на важную «оговорку» куратора обратил явно излишне публичный террорист «ДНР» Александр Жучковский в своем telegram-канале. Жучковский, комментируя слова своего «горячо любимого» куратора, отметил, что это открытое унижение не столько РФ, сколько лично Путина, который так и не признал «республики». Ведь представляется, что признание либо непризнание государств, по крайней мере в РФ – компетенция лично президента. А выглядит так, что Сурков буквально обвинил своего прямого начальника в трусости, лжи и предательстве террористов Донбасса.
При этом Суркова, в кризисные моменты пишущего статьи, такие как приснопамятное эссе о «геополитическом одиночестве» России, явно направленное на демонстрацию лояльности, характеризуют как редкого в нынешнем Кремле интеллектуала. Утверждается, что шансы на то, что его слова – обычная оговорка, крайне низки. Скорее всего, Путин не оставит такое унижение без ответа – правда, скорее Сурков, явно успев первым, не оставит без ответа язвительность Жучковского, но это другой, скорее технический нюанс.
Ключевой вопрос в другом – что это, подзуживание Сурковым Путина к признанию ОРДЛО «независимыми» государствами, выпад оппонентов (через Жучковского), сигнал об идущей в Кремле некой дискуссии о статусе ОРДЛО?
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Заметим, что заявление сделано именно в Цхинвали, и вот это точно неспроста: регион, руководимый бывшим украинским бандитом Бибиловым, полностью подконтролен Москве. В отличие от Абхазии, в которой, несмотря на частичную признанность, нищету и вездесущесть российских армейских структур и политической полиции, существует подобие конкурентной демократии. Точно так же, как и в ПМР. Отсюда и реверансы Суркова именно в адрес «президента» Бибилова в ходе праздничных церемоний.
Конечно, Сурков сам по себе весьма экстравагантен, но Путин, как правило, прощает ему очень многое, по трем следующим обстоятельствам. Это его роль в строительстве режима, это продолжающаяся готовность Запада общаться с Владиславом Юрьевичем и готовность самого Владислава Юрьевича брать на себя всю самую грязную работу (отчасти чтобы отмыться от прокола с «болотными» протестами 2011 года, подчеркивая самую что ни на есть собачью преданность).
Тем более, что обложенному санкциями Суркову бежать особо некуда, разве что «по-крупному» – как бывшему организатору системы допинга Родченкову. Да и то, фигура Суркова значительно масштабнее (экс-министр экономики Улюкаев сбежать, как видим, не успел). Причем тот же Дональд Трамп вряд ли будет сильно заинтересован в том, чтобы приютить Суркова – мало ли, как этот помощник Путина причастен к активным мероприятиям, связанным с выборами 2016 года?
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Впрочем, Суркова может спрятать Великобритания, там сегодня с российским направлением внешней политики дела обстоят гораздо менее противоречиво, нежели в США. Но по Альбиону российские диверсанты и киллеры ходят как у себя дома, так что нигилисту и гедонисту Суркову приходится и дальше корчить из себя героя империалистического труда.
Тем не менее, у произошедшего в Цхинвали инцидента (как минимум, вербального) могут быть ровно два мотива.
Бульдоги под ковром
Первый мотив – все же вновь аппаратный.
На днях, из сливов в российские условно «деловые» СМИ стало известно, что в кремлевское управление по обеспечению деятельности Госсовета в качестве заместителя может прийти один из бывших кураторов террористических «ЛНР» и «ДНР» Борис Рапопорт. В 2014 году Рапопорт (которому приписывается идея названия «Новороссия») работал под руководством Владислава Суркова, тогда бывшего помощником российского президента и отвечавшего, в том числе, за украинское направление. Он был одним из кураторов «ДНР» и «ЛНР», а также проекта «Новороссия».
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Террористы и коллаборационисты хвалят Рапопорта (причем как раз на контрасте с его тогдашним куратором Сурковым), поскольку этот чиновник занимался, в том числе социальными выплатами на Донбассе, корректировкой информационной политики на украинском направлении и проектами «о нарушениях прав человека на Украине». То есть раздавал подарки и финансировал пропагандистов (скорее всего, черным налом). Однако после провала экспансии РФ на украинской территории он покинул администрацию президента в декабре 2014 года.
Неформально считалось, что его не устраивала работа и что это увольнение было обоюдным решением. Ему надоела рутина, и он получил хорошее предложение по новой работе. В реальности кому-то надо было ответить за фиаско, а сам Рапопорт, по идее, понял, что «концепция изменилась», поэтому сослался на состояние здоровья. В настоящее время Рапопорт работает в коммерческой сфере, где, по-видимому, крепкое здоровье без надобности.
Подчеркнем, что управление президента по обеспечению деятельности Госсовета отвечает за подготовку материалов по выработке государственной политики в сфере социально-экономического развития регионов России. Его возглавляет Александр Харичев. В данный момент Рапопорт проходит необходимую для трудоустройства проверку.
Однако три с половиной года назад отставка замначальника управления администрации президента по социально-экономическому сотрудничеству со странами СНГ, Абхазией и Южной Осетией Бориса Рапопорта, в чье ведение также входила «Новороссия», многими была расценена как попытка слить «народные республики Донбасса». С этим событием совпал роспуск бригад особенно агрессивных российских троллей, смена императива пропаганды на нынешний – Россия, мол, не желает третьей мировой войны.
Примечательно, что такие одиозные пропагандисты как проживающий в Испании гражданин Израиля и бывший вице-мэр Одессы Лев Вершинин, покинули свои «штабы» в Москве примерно в тот же период. А его «коллеги» помельче разбежались по новым бригадам, отбеливавшим поражение РФ на Донбассе. Иными словами – золотой дождь прекратился, причем в обоих смыслах слова.
Кстати, после своей отставки Рапопорт дал красноречивый комментарий: «Когда я назначался в 2013-м, уже тогда в приемной Суркова висела карта Российской империи, на которой Крым был частью России. До референдума в Крыму были неоднократно, в том числе обсуждали вопросы, связанные с подготовкой соглашения о строительстве транспортного коридора через Керченский пролив. А об остальном – думайте сами.» (МК, 15.12.2014).
Информаторы, хорошо знакомые с потенциальным назначенцем, говорят, что знания и навыки Рапопорта достаточно широки, к тому же он давно и профессионально работает в аппарате. Важно, что инициатором перехода Рапопорта в администрацию президента стал глава управления, в которое его прочат, Харичев – член ближайшего окружения Кириенко. Источники отмечают, что знакомству Харичева с Рапопортом не один год.
Кремлевская карьера Харичева началась в 2006 году, когда он занял должность замглавы управления внутренней политики. В 2009 году перешел в «Росатом» под началом Кириенко, и вместе с ним впоследствии перешел в администрацию президента – на тот же пост замруководителя внутриполитического управления.
На нынешней должности Харичев работает с июня нынешнего года. Согласно актуальному расписанию администрации президента, управление Харичева курирует разработку документации в части регионального социально-экономического развития, а также обеспечивает сотрудничество Кремля и непосредственное президента с экспертами.
Кроме того, управление надзирает за проведением в субъектах избирательных кампаний. Уйдя в свое время – по своей воле или нет – от Суркова, Рапопорт, как видим, перешел теперь под крыло Кириенко.
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Тот за последний год подавил в Кремле любое заметное сопротивление себе, а отсюда, вполне возможно, и странно-истерический спич Суркова, направленный скорее против конкурентов по пастбищу, но прозвучавший так, что может и впрямь задеть Путина. И Кириенко, надо сказать, не преминет этим воспользоваться.
Хотя как помощник Путина Сурков ему и не подчинен, это – годный повод указать лидеру, оступился, мол, старый конь… Правда, не исключено, что Рапопорт займется в Кремле и другой сферой – недавно озвученным разделом РФ на 14 «экономических регионов», что чем-то напоминает политику времен Хрущева или прожекты федерализации СССР при Андропове.
Нервы Москвы
Второй, внешний мотив – это успехи украинских властей в реконструкции Донбасса. Здесь есть смысл процитировать Суркова полностью. «Я хочу подчеркнуть, что это был не просто символический жест. На самом деле, это гораздо больше.
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Потому что все мы знаем, кто этим занимается, что та финансовая, торговая, экономическая, юридическая, организационная инфраструктура, которая создана в Южной Осетии для этих двух республик, является фактически дорогой жизни в условиях блокады, которую совершает по отношению народа Донбасса киевский режим» – сказал куратор оторванных у соседей кусочков территорий. Лживый посыл из параллельного мира – блокирует ОРДЛО сама РФ, даже автобусы с оккупированных территорий не пускают на российские автостанции. Киев, в свою очередь, поступает совершенно по-другому.
Так, 26 августа президент Петр Порошенко во время рабочей поездки в Донецкую область принял участие в церемонии символического пуска газопровода в Авдеевку, построенного в обход оккупированных территорий. «Украинский газ, наконец, пошел с рабочим давлением на все газосети Авдеевки и семи населенных пунктов. Приветствую Авдеевку с украинским газом «, – сказал Порошенко во время торжественной церемонии. Общая длина нового газопровода составляет 14,1 км. По состоянию на 24 августа подключены к газоснабжению более 5,5 тыс. потребителей.
«Мало кто в мире мог представить в январе 2017 года, что в Авдеевке будут пытаться устроить армагеддон. Нельзя было себе представить, чтоб в ХХІ веке посреди Европы жителей 20-тысячного города пытались обречь на холодную смерть «, – напомнил президент события годичной давности. Он отметил, что тогда боевики хотели добиться того, чтоб жители города покинули его: «Чтобы здесь не было Украины».
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«Я очень благодарен каждому жителю за то, что они отказались. И когда была предложена добровольная эвакуация – только несколько детей поехали. Потому что Авдеевка – это украинская земля «, – подчеркнул Порошенко.
В свою очередь, командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев встретился с руководителями зарубежных дипломатических учреждений Украины в Краматорске. Дипломаты ознакомились с данными разведки, в частности с тем, что руководящие должности в первом и втором армейских корпусах (дислоцированных в ОРДЛО) 8-й армии Южного военного округа ВС РФ занимают кадровые российские офицеры.
Также были приведены факты обстрелов населенных пунктов и жертв среди мирного населения на территории, подконтрольной Вооруженным силам Украины. Наконец, руководителей зарубежных дипломатических учреждений ознакомили с результатами деятельности Объединенных сил по стабилизации обстановки на линии соприкосновения.
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И здесь обратим внимание – многое из того, что сегодня делается украинскими властями на Донбассе и в отношении Крыма чем-то напоминает нынешнюю грузинскую политику, направленную на «миграцию лояльности» Южной Осетии и Абхазии. Возможно, представляя собой скоординированный евроатлантический план по размягчению и без того коррумпированного и малоэффективного управления оккупированными территориями со стороны РФ.
Более того – страны-партнеры Украины, вероятно, намерены закрепить за собой те или иные участки пострадавших от российских орд областей, а это заявка на строительство витринных образцов прямо перед носом у оккупанта.
Все это не может не заставлять Москву нервничать.
Максим Михайленко, «Деловая Столица»