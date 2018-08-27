Волкер предостерег Украину от чрезмерной политизации «Дела Манафорта»

В тоже время спецпредставитель США уточнил, что не следует так же путать внутреннюю и внешнюю политику Соединенных Штатов, намекая, что Украине не следует опасаться гнева Трампа.

Специальный представитель США Курт Волкер предостерег Украину от политизации дела Пола Манафорта. Об этом спецпредставитель США заявил с своем интервью «Голосу Америки»

«Этот вопрос используется в политических дискуссиях в Украине, критикуют отдельных лиц, а не идет речь о состоянии верховенства права сейчас и в то время», – сказал он.

Отвечая на вопрос о том, стоит ли Украине опасаться разгневать президента Дональда Трампа, который поддерживает Манафорта, Волкер посоветовал различать внутреннюю и международную политику США.

«Не стоит путать внутреннюю политику Соединенных Штатов с международной… Существует внутриполитический вопрос о политической роли Манафорта. Ему был вынесен приговор по банковскому мошенничеству и уклонению [от уплаты налогов]. Это экономические преступления, совершенные им задолго до того, как он начал участвовать в политической кампании Дональда Трампа. Внимание СМИ к этому приковано потому, что после этого он возглавил предвыборную кампанию Трампа. Этот вопрос стал удобным поводом для дискуссий в США», – подчеркнул дипломат.

Напомним, что Манафорт многие годы работал в Украине политическим консультантом. По данным американского следствия, он заработал здесь более 60 млн долларов. Манафорт работал на украинских политиков с 2005-го по 2014 год, консультировал Партию регионов и Виктора Януковича, а также сотрудничал с украинскими олигархами – Ринатом Ахметовым, Сергеем Левочкиным и другими.

В США Манафорта обвиняют в банковском мошенничестве и уклонении от уплаты налогов. Сторона обвинения утверждает, что Манафорт использовал оффшорные счета, чтобы скрыть миллионы долларов, полученные в том числе за работу на Януковича.

21 августа присяжные признали Манафорта виновным по восьми пунктам обвинения из 18. Он признан виновным в пяти эпизодах уклонения от уплаты от налогов, еще два обвинения касаются банковских махинаций. Последнее обвинение, по которому присяжные сошлись во мнении о вине Манафорта, касается нераскрытия сведений о зарубежном счете.

Процесс, который начался в Вирджинии, является первым из по меньшей мере двух. Второй должен стартовать в сентябре в столичном округе Колумбия. Главное внимание этого процесса будет приковано к политическим вопросам.

«Голос Америки»