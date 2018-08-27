Не может быть речи о разрыве договоров об Азовском море с Россией, – Зеркль

Существующие договора, мнению заместителя главы внешнеполитического ведомств Украины Зеркаль – один из инструментов разрешения ситуации с Азовским морем.

Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль заявила, что Украина не будет разрывать соглашение с Россией о сотрудничестве в Азовском море и в дальнейшем будет использовать имеющиеся инструменты для урегулирования ситуации. Об этом она сказала во время «Совещания послов-2018», сообщила в Twitter пресс-служба МИД.

«О денонсации соглашения с Россией по Азовскому морю не может быть и речи – это даст возможность РФ заявить о территориальном споре», – сказала Зеркаль.

Заступник Міністра О. Зеркаль в рамках #НарадаПослів2018: про денонсацію угоди з 🇷🇺 по Азовському морю не може й бути мови — це дасть можливість #РФ заявити про територіальний спір. Для нас це безпекове питання, тому використовуємо наявні інструменти, щоб врегулювати це питання pic.twitter.com/LpAc5hbxqm — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) August 27, 2018

По ее словам, для Украины это вопрос безопасности, поэтому планируется использовать имеющиеся инструменты, чтобы урегулировать этот вопрос.

Как сообщалось, по состоянию на 21 августа Россия задержала уже более 150 иностранных судов, шедших в украинские порты на Азовском море.

Ранее глава Минфраструктуры Владимир Омелян заявил, что с конца апреля 2018 г. пограничники РФ задержали в Азовском море почти 100 украинских судов.

Позже стало известно, что спецслужбы России задержали 148 судов, направлявшихся через Керченский пролив к портам Бердянска и Мариуполя.

Омелян также заявил, что Украина ведет перtговоры о введении санкций против черноморских портов РФ из-за блокады Азовского моря.

Украинские пограничники в свою очередь сообщили, что «россияне начали жесткую политику задержания и осмотра судов», которые следуют через Керченский пролив. По информации ГПСУ, с 30 апреля российские спецслужбы ежедневно останавливают судна для осмотра и идентификации экипажа.

В ведомстве отметили, что РФ использует этот досмотр судов как элемент политического и экономического давления на Украину, но суда не задерживают, а осматривают, поэтому «формально россияне ничего не нарушают».

Президент Украины Петр Порошенко отдал приказы украинским военным, направленные на прекращение массовых задержаний судов, следующих через Керченский пролив.

Также Порошенко не исключил, что Россия планирует атаку на порт в Мариуполеи, возможно, военную операцию в Азовском море.

В МИД говорят, что «вопрос Азова» сейчас имеет «искусственно созданное обострение в информационном поле», а действия россиян, фактически, не противоречат международному морскому праву.

МИД Украины