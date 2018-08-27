Российские хакеры атаковали информресурсы Константинопольского патриарха

Атакам российских хакеров связанных со спецслужбами подверглись почтовые аккаунты помощников патриарха занимающихся вопросами предоставления томаса об автокефалии украинской церкви.

Российские хакеры на протяжении многих лет пытались выкрасть электронные письма самых высокопоставленных православных христианских фигур в мире, в том числе Вселенского патриарха Варфоломея. Об этом пишет «Associated Press».

Атаки осуществляла хакерская группировка Fancy Bear, связанная со спецслужбами России.

Сам Варфоломей не использует электронную почту, однако ею активно пользуются его помощники митрополит Варфоломей (Самарас), митрополит Эммануил (Адамакис) и митрополит Елпидифор (Ламбриниадис), учетные записи которых подверглись попыткам взлома. Все они занимались вопросом предоставления томоса об автокефалии для Украины.

Агентство ссылается на почти 5 тысяч адресов электронной почты, которые в качестве доказательства были представлены компанией Secureworks. Они свидетельствуют об атаках, осуществлявшихся в течение 2015-2016 годов. Но, по данным агентства, попытки скомпрометировать Вселенский патриархат не прекращаются по сей день.

Так, 16 октября 2017 года после назначения Никоса-Йоргоса Папахристу новым пресс-секретарем патриарха примерно 10 иерархам с почты чиновника было разослано приветственное письмо, устанавливавшее на компьютеры адресатов шпионскую программу. Письмо было написано в полном соответствии с принятыми у клириков правилами, а отослано сразу после решения о назначении Папахристу.

Напомним, в апреле 2018 года Порошенко подписал обращение к патриарху Варфоломею с просьбой предоставить автокефалию УПЦ, 18 апреля соответствующее обращение Президенту передали предстоятели УПЦ КП Филарет и Украинской автокефальной православной церкви Макарий, 19 апреля обращение было поддержано Верховной Радой, после чего было передано Варфоломею. Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет уверен, что Томос украинской церкви будет предоставлен уже в этом году.

В июле 2018 года Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.

«Associated Press»