Украина обжаловала решение ВТО на поставку вагонов в Россию

Спор между Украиной и Россией касался импорта железнодорожного оборудования и запчастей. Россия отказывалась сертифицировать украинскую продукцию и на признала сертификаты выданные Беларусью и Казахстаном.

Украина обжаловала решение Всемирной торговой организации относительно ограничения на поставки в Россию вагонов и стрелочных переводов. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте ВТО.

«Украина 27 августа подала апелляцию относительно решения панели ВТО по жалобе «Россия – Меры, влияющие на импорт железнодорожного оборудования и запчастей», – говорится в сообщении.

Панель ВТО вынесла решение по делу 30 июля.

Эксперты ВТО признали правомерным отказ РФ от сертификации украинской продукции. Вместе с тем, в ВТО назвали неправомерным отказ россиян признавать сертификаты, выданные Беларусью и Казахстаном.

Украина подала иск в ВТО в 2015 году. По данным правительства, в результате российских ограничений украинский экспорт железнодорожной продукции в РФ с 2012 по 2016 годы сократился более чем в 20 раз – с 2,6 млрд долларов до 95 млн долларов.

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