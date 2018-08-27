Чему может научит пример сенатора Маккейна?

Жизненный путь американского сенатора Маккейна – это урок непревзойденного личного мужества. Пусть эта история добавит надежды украинским пленным – в России и на оккупированной территории.

Читаю сейчас его историю, и понимаю, что вся жизнь этого человека была борьбой с обстоятельствами. От начала до конца. И даже то, что его отец принадлежал к военной элите США, не облегчило, а, наоборот, изрядно осложнило Маккейну существование, пишет на своей странице в Facebook военный корреспондент Андрей Цаплиенко.

Его пребывание в плену – это пример того, как надо держаться, когда все против тебя. 26 октября 1967 Джона Маккейна сбили над Вьетнамом, когда он пилотировал свой «Скайхок». Это был двадцать третий боевой вылет лейтенанта Маккейна. Переломав себе годы и ноги, он приземлился с парашютом в центре Ханоя. Точнее, приводнился. В центре Ханоя есть озеро Чук Бать. Есть кадры, как вьетнамцы извлекают из него пилота. Когда несколько лет назад я был в столице Вьетнама, специально ездил на него посмотреть. Историю о сбитом американце там знают все.

Чого можна навчитись в сенатора Маккейна. Читаю зараз його історію, і розумію, що все життя цієї людини було боротьбою… Опубліковано Andriy Tsaplienko Неділя, 26 серпня 2018 р.

Сначала его сильно избили. Затем доставили в тюрьму Хоа Ло, которую до сих пор в традициях черного юмора называют «Ханой Хилтон». Там Маккейн потерял до двадцати килограммов веса. Через пару месяцев из «Хилтона» перевели в лагерь для военнопленных. Американцы, которые были с ним вместе, говорили: «Этот чувак не протянет и недели». Но лейтенант Маккейн выжил.

Его отец тогда был назначен командующим всех американских войск во Вьетнаме. Поэтому северные вьетнамцы предложили быстрое освобождение лейтенанту. Была запланирована масштабная пропагандистская акция с участием сына командующего. И Маккейн-младший отказался освобождаться. Даже тогда, когда освобождали всех, кто сидел в плену вместе с ним. «Я не хочу получать от врага ни прощения, ни милости», — цитировал он в объяснении своего поступка Третью Статью из Кода поведения американского военнослужащего.

И тут начались настоящие пытки. Его били каждые два часа. Он даже хотел совершить самоубийство. Однако наблюдатели обнаружили его попытки. И остановили его. Пленного офицера заставили тогда сделать пропагандистское признание. «Я понял то, о чем все те, кто там был, догадались раньше или позже. У каждого человека есть точка излома. И я тогда пришел к своей точке».

Он вышел на свободу 14 марта 1973. Представьте себе, более пяти лет в плену. Но вышел. Пусть этот факт придаст надежды украинским пленным – в России и на оккупированной территории. Однажды они увидят волю. И те, кто дошел до своей точки. Как Асеев. И те, кто до последнего держится. Как Сенцов.

А еще, что ни говори, я благодарен тем вьетнамским надзирателям, которые остановили самоубийство лейтенанта. Потому что когда лейтенант превратился в сенатора, Украина приобрела настоящего друга. Сильного и верного. У нас немного таких друзей, как он. Теперь стало на одного меньше.

Низкий поклон вам, Сенатор Маккейн!

Андрей Цаплиенко, Facebook