«Ихтамнет» – основа всей российской политики. О реакции Кремля на обвинения Запада

Тактику российских «интернет-троллей» проанализировали американские ученые. По мнению специалистов Университета Джорджа Вашингтона, боты и работники «фабрики троллей» из России намеренно участвуют в спорах, которые существуют в американском интернет-пространстве.

Причем заказные комментаторы якобы поддерживают обе стороны спора, чтобы разжечь конфликт в обществе. В Москве неоднократно отвергали обвинения во вмешательстве во внутреннюю политику США. Обозреватель «КоммерсантЪ FM» Михаил Гуревич – о том, почему реакция российских властей в подобных случаях предсказуема.

Россию опять обвиняют во вмешательстве во внутренние дела США. На этот раз это даже не заявление Госдепартамента или конгрессменов, а целое исследование группы американских ученых.

В результатах изыскания, опубликованных в American Journal of Public Health, утверждается, что с 2014 по 2017 годы предположительно российские «тролли» в Twitter в 22 раза чаще обычных пользователей поднимали темы прививок от различных заболеваний. Причем эти агенты влияния поддерживали обе стороны конфликта, разжигая его и пытаясь таким образом подорвать общее доверие американцев к вопросам вакцинации.

Реакцию Москвы я принципиально решил не искать, потому что уверен: сказано там что-нибудь в стиле «нас там не было, все против нас, да и сами вы такие». К сожалению, надо признать, что это железобетонная позиция транслируется в отношении любого мало-мальски касающегося нас события последние лет десять и давно привычна не только мне.

США, Великобритания, Греция, Черногория, Македония и многие страны бывшего Советского Союза знают точно: дожидаться какого-то изучения сути претензий официальной Москвой банально не имеет смысла, ведь ни по одному из обвинений извне за последние годы не было проведено сколько-либо заметного парламентского или правительственного расследования.

С точки зрения самовосприятия мы превратились в страну с идеальной и безошибочной внешней политикой, а все претензии – от русофобов, естественно. Порой доходит до смешного. В качестве эксперимента я регулярно спрашиваю громко декларирующих свой патриотизм друзей и знакомых: какие ошибки допустила Россия на внешнем фронте за последние годы?

Предположим, на Украине не было российских военных, и к сбитому Boeing мы не имеем никакого отношения. Также предположим, что и Скрипаля отравили не наши спецслужбы, а в западных социальных сетях нет отечественных «троллей» и ботов. И даже наши чиновники никогда не руководили подменой мочи в пробирках российских спортсменов. Но все-таки, может, хоть в чем-нибудь мы ошиблись?

Ответа приходится добиваться долго и сложно через всякие отговорки в стиле «а в Америке негров линчуют» или сакраментальное «нам же это невыгодно». Но когда собеседник все-таки вынужден формулировать, то получается нечто в стиле «эх, надо было до Киева дойти» или «ошиблись в том, что не помогли братьям-сербам навалять негодяям из НАТО» – недобили, одним словом, слишком мирно себя вели, а зря. При этом никакого желания разобраться или сомнений в том, что хоть за одно из предъявляемых нам деяний могут нести ответственность пусть даже не российские власти, но кто-то приближенный к ним, не возникает никогда.

Не возникает у большинства населения и уже долгие годы не появляется у парламентариев. Казалось бы, что может быть проще? Взять и организовать расследование, провести открытые и закрытые слушания, привлечь экспертов, в том числе и из других стран, послушать по поводу активности российских ботов и «троллей» не только Марию Захарову, но и специалистов из российских социальных сетей, пригласить экспертов из того же Facebook и Twitter. Но нет, и международный опыт, столь обычно любимый нашими законодателями, в этом вопросе совершенно не востребован.

Между тем, у большинства западных партнеров такой опыт имеется и регулярно пополняется свежими примерами. Вспомним то же вторжение в Ирак, когда, пусть постфактум, но расследование было проведено. И, обвиняя Америку в обмане по поводу наличия химического оружия у Саддама, мы ссылаемся на выводы повторной проверки консультативного совета при президенте США, а не на какие-то собственные ощущения. Каждая боевая операция того же Израиля сопровождается комиссиями на самых разных уровнях, и по результатам в отставку уходят даже генералы.

Многие международные соглашения и конфликты приводят к расследованиям, по итогам которых своего поста лишаются главы правительств и разваливаются правящие коалиции. И это обстоятельство, надо отметить, заставляет совсем иначе к позициям стран по тому или иному обвинению в их сторону.

Готовность признавать собственные ошибки только укрепляет государственную систему и заодно вызывает куда меньшее желание подозревать по любому поводу или без оного.

Но нам такой подход чужд. И поэтому, что бы там ни случилось в будущем, знайте, у нас, как в детстве: я не я, и корова не моя.

Михаил Гуревич, «КоммерсантЪ FM»