Виталий Портников: Откровения Медведчука – это иллюстрация кремлевской технологии в отношении Украины

Если бы у Медведчука не было этих искренних убеждений в искусственности самой украинской государственности, то было бы гораздо труднее противостоять ему и таким как он в их стремлении превратить нас в провинцию РФ

Последнее телевизионное интервью Виктора Медведчука вновь породило уверенность, что его высказывания – это такая технология. Что Медведчук афиширует свои пророссийские взгляды для того, чтобы кого-то спровоцировать, кому-то помочь в президентской кампании, кого-то отвлечь от реальных проблем… Ну не может же он так думать на самом деле! Об этом пишет на страницах «Espreso.TV» Виталий Портников.

И в этом восприятии мировоззрения Медведчука (или Новинского, или Путина, или Медведева, или Януковича, или Азарова) – наша самая большая ошибка. Мы уверены, что Медведчук – это технология, а он считает, что технология – это мы.

Поэтому когда Медведчуку в очередной раз напоминают его высказывание о том, что Ющенко никогда не станет президентом Украины, он вряд ли сомневается в правильности своего прогноза. Ведь он был уверен, что Ющенко не может рассчитывать на поддержку большинства избирателей, да и административный ресурс у власти был больше. А потом вмешалась технология американского госдепартамента – и все пропало.

Тот же самый госдепартамент в 2014 году помешал Украине вернуться к союзу с Россией, за который агитировал Медведчук. Мы смеялись, когда видели в метрополитене его антиевропейскую агитацию, но в результате-то Янукович отказался подписывать соглашение об ассоциации. И вот опять – госдеп, Майдан и временное поражение «настоящих» украинцев.

А в том, что Медведчук считает себя «настоящим» украинцем, я почему-то не сомневаюсь. Просто для него украинцы – это версия русских. Как и для Путина. Возможно, для Путина это – ухудшенная версия, а для Медведчука – улучшенная, но в главном-то они совпадают! И могут быть уверены, что большинство жителей Малороссии-Новороссии спят и видят, как «вернуться в родную гавань».

Вот только Госдеп и местные приспособленцы не дают. Но скоро Кремль их обыграет и Украина Медведчука станет счастливой провинцией великой империи. Как Беларусь Лукашенко и даже лучше.

Я вам больше скажу: если бы у Медведчука не было этих искренних убеждений в искусственности самой украинской государственности и нашего стремления стать частью цивилизованного мира, если бы он был циником и приспособленцем, способным скрывать свои убеждения до подходящего момента, Украина с ее слабостью государственных институтов и склонностью большой части населения и политической элиты к коллаборации давно уже проиграла бы, давно уже стала бы провинцией Кремля.

То что Медведчук (или Новинский, или Путин, или Медведев, или Янукович, или Азаров) искренни в своих убеждениях или заблуждениях – это самый настоящий подарок всем нам, патриотам и сторонникам Украинского государства.

Иногда мне кажется, что это вообще единственное, что может позволить Украине состояться как государству.

Виталий Портников, «Espreso.TV»