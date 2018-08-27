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Новости

В Украине успешно прошли испытания крылатой ракеты «Нептун» наземного базирования

Конструкторское бюро «Луч»
27 августа 2018

В результате стрельб, как сообщает в конструкторском бюро разрабатывавшем ракету, была успешно поражена морская цель на удаление 100 км от берега.

Специалисты государственного конструкторского бюро «Луч» обнародовали видео с испытаний новой крылатой ракеты наземного базирования «Нептун». Ее успешно испытали 17 августа на юге Одесской области.

На видеозаписи не видно, как ракета попадает в цель, но видно ее полет и запуск маршевого двигателя.

По данным Совета национальной безопасности и обороны, 17 августа ракета поразила морскую цель на расстоянии 100 км.

А вообще дальность полета ракеты – до 300 км. Она способна уничтожать морские и наземные цели.

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По расчетам специалистов, украинские ракеты способны обеспечить оборону Черноморского и Азовского побережья даже в портах базирования.

Ожидается три модификации «Нептуна»: корабельного, наземного и воздушного базирования, отмечает Zaxid.net.

Конструкторское бюро «Луч»

Tags: Нептун, ракета, Украина

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