Россия шантажирует Беларусь кредитным траншами

Россия не выдает Беларуси обещанных ранее кредитных средств, пытаясь связать транши с уступками от Лукашенко в некоторых вопросах интересующих Кремль.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что планирует договориться с президентом РФ Владимиром Путиным о перечислении Минску двух оставшихся траншей кредита Евразийского фонда стабилизации и развития на $400 млн. Об этом он сообщил в в эфире телеканала «Беларусь-1», передает «Интерфакс-Беларусь».

По его словам, «россияне не выдали из еврозэсовских фондов» Беларуси часть кредитов, что требует обсуждения.

«Но если приняты решения, их надо выполнять. Там два транша по $200 млн всего. $400 млн осталось. Это разве деньги? Они начинают связывать с какими-то другими вопросами», – сказал Лукашенко.

Он добавил, что на встрече в Сочи, 22 августа, они не обсуждали с Путиным вопрос кредитов, однако планируют это сделать в ближайшем будущем.

«Я думаю, что мы его обсудим, да не обсудим, а примем окончательное решение, когда у нас будет встреча с В.Путиным», – уточнил президент Беларуси.

В агентстве уточнили, что Беларусь подписала в марте 2016 года соглашение с ЕФСР о выделении финкредита на $2 млрд семью траншами в течение 2016-2017 годов. К настоящему времени Минск получил пять траншей на $1,6 млрд.

Также сообщается, что Александр Лукашенко анонсировал встречу с Владимиром Путиным в расширенном составе, с участием премьеров и правительств двух стран в ближайшее время.

Напомним, ранее была обнародована информация о том, что готовится российская аннексия Беларуси.

«Интерфакс-Беларусь»