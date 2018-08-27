Разместит ли Россия ядерное оружие в Сирии в ответ на санкции США?

В России признают, что не могут дать полноценный симметричный ответ на санкции США. Адекватно отвечать России просто нечем.

В понедельник, 27 августа, как и было обещано, пусть и с отсрочкой в пять дней, вступили в силу новые американские санкции в отношении России, связанные на этот раз с делом об отравлении Скрипалей. Госдеп подчеркнул, что покушением на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в британском Солсбери Москва нарушила Закон о контроле над химическим и биологическим оружием и запрет на его военное применение 1991 года, пишет на страницах издания «Деловая Столица» Владислав Гирман.

Примечательно, что санкции вводятся на фоне сообщений о том, что еще одна жертва «Новичка» из Эймсбери – Чарльз Роули – вновь попал в больницу, где лечится от менингита. Его брат, Мэттью, утверждает, что это опасное заболевание Чарльз получил из-за нервно-паралитического вещества и того, что его, мол, не долечили. Прав он или нет, не столь важно. Просто эта новость станет дополнительным информационным поводом для обсуждения шага США и его справедливости.

Вашингтон демонстрирует серьезность своих намерений, ведь синхронно с введением новых санкций Пентагон вернул к жизни Второй флот в качестве противовеса российским субмаринам, которыми кишат воды Северной Атлантики. К тому же президент США Дональд Трамп, судя по всему, готовит нечто масштабное в сфере противодействия россиянам в киберпространстве, отменив обамовскую Директиву 20 о проведении киберопераций наступательного характера. А санкции – экономическая составляющая трехуровневого наказания Кремля.

Новый санкционный пакет вводится сроком на один год с возможностью продления. И «разбит» при этом на два этапа – предупреждение и жесткое наказание за игнорирование требований. Предупреждение, согласно перечню, опубликованному на сайте федерального правительства США, включает в себя: отказ от внешней (в том числе финансовой) помощи РФ за исключением экстренной гуманитарной помощи (ненавязчивое напоминание о «ножках Буша»), запрет на выдачу России кредитов и кредитных гарантий; запрет на экспорт и реэкспорт в РФ товаров военного назначения, всех «чувствительных» товаров и технологий, связанных с американской нацбезопасности; электроники, компонентов и технологий нефтегазовой отрасли.

При этом Штаты благоразумно обеспечили защиту собственных интересов. Исключение на выдачу лицензий американским компаниям или гражданам касаются категорий GOV, ENC, RPL, BAG, TMP, TSU, APR, CIV и AVS. Если вкратце, то речь идет о ввозе в РФ тех или иных технологий гражданскими межправительственными организациями, организациями, подконтрольными правительству США или американским компаниям; квантовой криптографии и анализе для защиты от действий россиян; экспорт и реэкспорт «запасных частей» (одна на одну) для немедленного ремонта ранее экспортированного и реэкспортированного оборудования с деталями американского производства (грубо говоря, полетел жесткий диск – можно привезти новый).

Простым американцам и их семьям позволят ввозить оборудование и технологии для частного пользования на время пребывания в России. Также не обидели и американские компании, разрабатывающие и продающие операционные системы и программное обеспечение (та же Microsoft). Таким компаниям разрешают продавать свою продукцию, а также обновление софта и исправление ошибок. Исключением стало и сотрудничество двух стран в космической отрасли: NASA закупает российские жидкостные двигатели РД-180 – всего шесть штук. В дальнейшем же агентство намерено обходиться и без них.

С учетом технологической деградации РФ, это неприятно. Особенно если учесть, что накануне ее степень продемонстрировали сами россияне. «Калашников» похвалился творением, слизанным из «Робокопа» или «Звездных войн» – макетом прямоходящего танка с забавным именем «Игорек». И добил российским электромобилем на базе Иж «Комби» – CV-1. Его представили в качестве конкурента американской Tesla. Хотя вряд ли Илона Маска, даже в текущем бедственном положении его компании, поверг в ужас этот концепт-кар. У Маска есть куда более достойные соперники в той же Германии.

В общем еще больший дефицит технологий в РФ обещает презентацию ею новых «игорьков» и электро-«комби», но не более. Пока экономика в целом будет загибаться. Как уточняла ранее спикер Госдепартамента Хизер Науерт, россиянам не видать газовых турбин, интегральных схем, тестового и калибровочного оборудования разного профиля, оборудования для производства материалов. По оценкам ведомства Майка Помпео, санкции окажут негативной влияние на 70% российской экономики. И это лишь первый этап.

Достаточно вспомнить, как лишь на слухах о санкциях российская национальная валюта преодолела отметку в 70 рублей за доллар, международные резервы РФ за неделю, к 17 августа, похудели на $5,4 млрд. Больно было и финучреждениям. Акции банков 24 августа сильно просели, причем у некоторых, например, ВТБ, они достигли минимума 2014 года. В понедельник же, т.е. в день вступления в силу этих санкций, биржи в России пока «молчат». Хотя рубль в отношении к доллару на момент открытия подешевел на 27 копеек и по состоянию на 11:35 за один доллар на «Московской бирже» дают уже 67,38 руб; евро подорожал на 31 копейку и торгуется 78,27 руб/евро. Обвала акций не наблюдается, но еще не вечер. Вполне вероятно, что вновь будет пробито «70-рублевое» дно.

Введение второго пакета усугубит ситуацию. Напомним, России дается три месяца на выполнение требований первого пакета – гарантии ненарушения Россией впредь международного права о химическом оружии и согласие на инспектирование химобъектов специалистами ООН и международными независимыми наблюдателями. Если Москва уйдет в отказ, то последует снижение до минимума или даже прекращение двухсторонних дипломатических отношений, практически полный запрет на экспорт американских товаров (за исключением продовольствия); запрет на импорт российских товаров, в том числе нефть и нефтепродуктов; закрытие неба для авиакомпаний, контролируемых правительством РФ; блокирование кредитов от международных финансовых организаций.

И вторая волна с большей долей вероятности все же ударит по российским берегам, поскольку трудно представить, что Кремль допустит западных ревизоров на объекты, где разрабатывается химическое оружие. Ну, или последует примеру Северной Кореи, показавшей свой (разрушенный, впрочем) ядерный полигон Пунгери. Но и в это верится с трудом, потому что: а) это демонстрация слабости перед США; б) американская и европейская спецслужбы обладают достаточным объемом данных о соответствующей инфраструктуре в РФ, чтобы впечатлиться каким-нибудь запустевшим комплексом без окон и дверей.

Остается лишь грозить некими зеркальными мерами, хотя в России признают де-факто, что экономического ответа дать не смогут. Разве что глава комитета Совета Федераций по бюджету Сергей Рябухин еще в начале месяца намекал на то, что NASA могут оставить без РД-180, но это удар молотком себе по пальцам, помня о довольно узком рыночном пространстве для России. К тому же, за срыв контракта еще придется заплатить неустойку – опять-таки под угрозой санкций.

Между тем, в МИД РФ, голосом замминистра Сергея Рябкова, с горечью констатировали: «Мы не можем конкурировать с США в экономической сфере, потому что мы находимся в разных весовых категориях», так что 100-процентно симметричных ответных мер не будет. Вместо этого у Лаврова подумывают о персональных санкциях, выраженных в запрете на въезд ряду американских политиков. В принципе, американские политики из возможного списка персон нон грата как-нибудь это переживут. Чего не могут не понимать в Москве.

В таком случае, несколько эффективнее, или эффектнее, будет продвигать в массы военно-оборонительную российскую мифологию. Что и сделал первый зампред комитета Госдумы РФ по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев, когда заявил о необходимости размещения в Сирии комплексов тактического ядерного оружия.

А чтобы снизить влияние рубля/доллара на торговлю, по его мнению, следует последовать примеру Венесуэлы – перейти на криптовалюту, только привязанную к золоту, а не к нефти. Правда, аналогичный шаг правительства Николаса Мадуро не помог остановить инфляцию, уровень которой по состоянию на 6 августа достиг 10664%. А что касается ядерного оружия в Сирии, то это сулит дальнейшую эскалацию в регионе, в том числе и недовольство Анкары, а также симметричную реакцию Запада, не исключающую новых санкций.

Владислав Гирман, «Деловая Столица»