Иловайск не имел стратегического значения в августе 2014 года, – Муженко

Начальник Генштаба Украины Муженко считает, что штурм Иловайска был связан с интересом определенных политиков и бизнесменов. Стратегической задачей Иловайск не являлся.
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко считает, что Иловайск в августе 2014 года не имел стратегического значения. Об этом он сказал в интервью съемочной групе, которая снимает документальный фильм об иловайских боях. Выдержки из него опубликованы в Facebook Муженко, передает «Левый Берег».
«Иловайск в июле еще имел определенный интерес для нас как большая узловая станция, и он в наших планах рассматривался как один из тактических эпизодов, тактических задач, которые решались в ходе всей операции. Операция имела широкий размах, более 400 км по фронту. Иловайск как населенный пункт – это была просто как одна из тактических задач всей операции. Какого-то стратегического значения он для нас не имел, особенно уже в августе, когда мы контролировали Кутейниково. А Кутейниково предоставило нам возможность перерезать как раз железнодорожное сообщение с Россией – железнодорожную ветку, которая идет через Амвросиевку – Кутейниково на Иловайск, а затем на Макеевку и Донецк. То есть нам не было такой необходимости ставить Иловайск, как некий стратегический центр, который необходимо было во что взять», – заявил он.
Муженко считает, что штурм Иловайска был связан с интересом определенных политиков и бизнесменов.
«Я думаю, что такое влияние было. Я не могу привести какую-то фактуру вам, я думаю, что есть достаточно компетентные органы, которые должны заниматься и иметь определенную информацию. Это одно. А второе то, что я знаю об этом совещании, которое было у Корбана. Такая информация у нас была. Была информация также о совещании, которое было в Курахово. Там тоже вопросы рассматривались о важности критических объектов на территории Донецкой области. Были там, я так понимаю, и определенные планы взятия под контроль Иловайска. Это был просто промежуточный этап к обладанию какими-то серьезными объектами. Возможно, ТЭС, возможно, какой-то другой объект на территории Донецкой области», – заявил он.
З дозволу керівництва знімальної групи, яка працює над створенням документального фільму про Іловайські бої 2014-го року, подаю уривки зі свого інтерв’ю. Надіюсь, що в них є відповіді на багато запитань, що цікавлять українське суспільство в ці дні.Щодо стратегічного значення Іловайська.“Іловайськ в липні мав ще певний інтерес для нас, як велика вузлова станція і він в наших планах розглядався як один з тактичних епізодів, тактичних завдань, яке вирішувалось в ході всієї операції. Операція мала широкий розмах, більше 400 км по фронту. Іловайськ, як населений пункт – це було просто як одне із тактичних завдань всієї операції. Якогось стратегічного значення він для нас не мав, особливо вже у серпні місяці, коли ми контролювали Кутейникове. А Кутейникове надало нам можливість перерізати як раз залізничне сполучення з Росією — залізничну гілку, яка йде через Амвросіївку – Кутейникове на Іловайськ, а потім на Макіївку і Донецьк.Тобто нам не було такої необхідності ставити Іловайськ, як якийсь стратегічний центр, який необхідно було будь за що взяти.19 серпня ми взяли під контроль Ясинувату. Десь після 23-24 години 95-ту бригаду ми вивели на відновлення боєздатності тому, що ми мали для неї ще кілька завдань, які повинна була вирішувати. Їх повинен був замінити підрозділи Національної гвардії, які були введені теж в Ясинувату. На допомогу цим підрозділам в подальшому повинні були підійти підрозділи 93-ї окремої механізованої бригади. Але до ранку там повинні були лишатися підрозділи Національної гвардії, які могли утримувати контроль над Ясинуватою. З виходом 95-ї бригади підрозділи Національної гвардії покинули Ясинувату і на ранок ми виявили те, що Ясинувата знову знаходиться під контролем бойовиків.Перед нами виникло питання повернення контролю над Ясинуватою, і виникла пропозиція, щоб не зв’язуватися з Ясинуватою, а зосередити свої зусилля на Іловайську. Тоді якраз було створено угрупування з підрозділів, добровольчих батальйонів МВС. Від нас тоді було залучено за їхнім клопотанням (МВС) тільки механізовану групу – це техніка 51-ї бригади, частково техніка ротно-тактичної групи 17-ї бригади. Потім там ще була збірна (група) з 93-ї бригади, яка підтягувалась рішенням керівника сектору “Б” генерала Хомчака. І управління повинно було б здійснюватися ними. Але тоді генерал Хомчак проявив ініціативу в плані того, що я хочу туди виїхати, організувати взаємодію. Я до речі йому сказав, там достатньо полковника з вашого штабу для того, щоб він підтримував цю взаємодію. Ваше завдання керувати підрозділами у всьому секторі. Він попросився, що буквально виїде організує взаємодію, подивиться, розбереться там в ситуації і повернеться. Ну так трапилось, що вже в період 20-21 серпня зав’язались ці бої за Іловайськ і він там так і залишився і вже виходив безпосередньо в ніч з 28 на 29 серпня 14-го року”. Щодо зацікавленості у штурмі Іловайська певних політиків і бізнесменів.“Я думаю, що такий вплив був. Я не можу привести якусь фактуру Вам, я думаю, що є достатньо компетентних органів, які повинні займатися і мати певну інформацію. Це одне, а друге те, що я знаю про цю нараду, яка була у Корбана. Така інформація у нас була. Була інформація також про нараду, яка була в Курахово. Там теж питання розглядались щодо важливості критичних об’єктів на території Донецької області. Були й там, я так розумію, і певні плани взяття під контроль Іловайська. Це був просто проміжковий етап до володіння якимись серйозними об’єктами. Можливо ТЕС, можливо якийсь інший об’єкт на території Донецької області.Ми до речі були слабо проінформовані про ті об’єкти інфраструктури, ті об’єкти, які впливали на життєдіяльність взагалі в цьому регіоні. В тому числі про бази державного резерву. Та (наприклад), яка була в Докучаєвську, яка була залишена. Ми запити робили відповідно в міністерства і в Кабінет міністрів і повного переліку таких об’єктів ми не отримали. На скільки вони мали вплив, я зараз не можу пояснити, краще спитати у тих командирів батальйонів і в тих людей, як Ви кажете мали, або могли мати вплив. Я такий варіант не виключаю”.
Опубліковано Віктором Муженком Понеділок, 27 серпня 2018 р.
Напомним, в третьей декаде августа 2014 года российские вооруженные силы вторглись на территорию Украины, чтобы не допустить разгром боевиков «ДНР» и «ЛНР». В ночь с 23 на 24 августа границу перешли девять батальонно-тактических групп: 3500 человек личного состава; до 60 танков; до 320 БМД (БМП) до 60 орудий; до 45 минометов; 5 ПТРК.
В результате вражеские силы достигли подавляющего преимущества: личный состав – 18 к 1; танки – 11 к 1, бронетехника – 16 к 1; артиллерия – 15 к 1, «Грады» – 24 к 1. В окружении в районе Иловайска оказались батальоны МВД Украины «Днепр-1», «Миротворец», «Свитязь», «Херсон», «Ивано-Франковск», батальон Нацгвардии «Донбасс» и силы сектора «Б».
Руководство сил АТО во главе с Виктором Муженко организовало переговоры с российскими военными во главе с генералом Николаем Богдановским о безопасном выводе украинских сил. После трех дней обсуждений российская сторона гарантировала «зеленый коридор» украинским военным, но 29 августа во время выхода из окружения украинские колонны были расстреляны вплотную с тяжелого вооружения.
Донбасс, как он есть. Что поражает искушенный взгляд и развенчивает мифы?
Жертвами нападения стали 366 украинских военных, 429 человека получили ранения, 300 человек попали в плен. Вооруженные силы Украины потеряли вооружений и техники на сумму почти 300 млн гривен.