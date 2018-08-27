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Новости

Из-за обстрелов со стороны ОРДЛО по прежнему закрыт пункт пропуска «Майорское» на Донбассе

ГПСУ
27 августа 2018

Пункт пропуска «Майорское» прекратил свою работу из-за интенсивных обстрелов в канун Дня Независимости Украины. Другие пункты на линии фронта с ОРДЛО работают в штатном режиме.

Работу КПВВ «Майорское», которая была приостановлена из-за регулярных обстрелов со стороны боевиков, все еще не возобновлена. Об этом утром 27 августа сообщили в пресс-центре Госпогранслужбы Украины.

В настоящее время пропускные операции лиц и транспортных средств на КПВВ не осуществляются.

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Госпогранслужба обратилась к гражданам с просьбой учесть эту информацию при планировании своих поездок.

«Другие контрольные пункты въезда-выезда открыты в соответствии с летним графиком работы и работают в штатном режиме», – отметили в ведомстве.

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Опубліковано Державна прикордонна служба України Неділя, 26 серпня 2018 р.

24 августа в ГПСУ сообщили, что накануне на КПВВ «Майорское» был зафиксирован обстрел из снайперского оружия в то время, когда его пересекали гражданские лица. В связи с этим работа КПВВ была временно приостановлена.

ГПСУ

Tags: война, донбасс, обстрелы, Россия, Украина

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