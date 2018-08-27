Легко не будет. Крупный бизнес в России ломают через колено

Крупному бизнесу предложили инвестировать на добровольной основе в интересах государства. Проекты отберет специальная комиссия. Компромисс был достигнут на совещании в РСПП в минувшую пятницу – поставлена точка в большой дискуссии бизнеса и власти, которая возникла после предложения помощника президента Андрея Белоусова изымать часть прибыли металлургических и нефтехимических компаний.

Кроме предпринимательского сообщества, против этой инициативы выступил экономический блок правительства. Политический обозреватель «КоммерсантЪ FM» Дмитрий Дризе считает, что все эти события не укрепляют инвестиционный климат в

стране.

Официальная фотография с пресс-подхода по итогам совещания в РСПП – Александр Шохин, Андрей Белоусов и Антон Силуанов рассказывают журналистам о достигнутых договоренностях. Что в первую очередь бросается в глаза? Их лица если не напряжены, то, по крайней мере, явно не излучают бурной радости. И это еще мягко сказано. Хотя вроде можно говорить об окончании почти двухнедельного серьезного для всех сторон противостояния.

Участники – крупный бизнес и правительство с одной стороны и помощник президента Андрей Белоусов с другой. На кону 0,5 трлн рублей прибыли металлургических и нефтехимических компаний. Эти деньги, по мнению Белоусова, были получены благодаря благоприятной рыночной конъюнктуре. То есть они как бы свалились на голову, а не были добыты тяжким трудом. Президентский советник предложил изъять эти средства в принудительном порядке и направить на выполнение майских указов Владимира Путина.

Предпринимательское сообщество, естественно, не было в восторге от подобной инициативы. Правительство фактически выступило на стороне бизнеса, сочло предложение коллеги экономиста нецелесообразным.

После недолгих, но упорных дискуссий встретились на указанном совещании в РСПП и решили ничего все-таки не изымать, но предложить крупным компаниями на добровольной основе инвестировать в интересные для них проекты государственной важности. Список определит специальная рабочая группа.

Вокруг самого совещания существовала интрига: Белоусов хотел, чтобы пришли собственники компаний, но они, в основном, проигнорировали. Не все, конечно, но большинство – прислали топ-менеджеров. Понятно, что это значит – неприятно, когда к вам вот так относятся, особенно если вы ответственное лицо.

Что интересно в этой истории?

Во-первых, это боевое крещение Антона Силуанова в качестве первого вице-премьера – руководителя экономического блока.

Его слово здесь – по крайней мере, по рангу – должно было быть решающим. И он одержал первую серьезную аппаратную победу в новой должности. Конечно, она не безусловная, но тем не менее. Примечательно, что его непосредственный начальник Дмитрий Медведев вообще никак не участвовал в этом процессе.

Не менее интересна позиция Кремля: пресс-секретарь президента сначала заявил, что Владимир Путин поставил на предложение своего помощника визу «проработать», но потом Дмитрий Песков очень витиевато объяснил, что предложение Белоусова, с одной стороны, да, сформировано в Кремле, но поскольку все это так и не утвердили, то и нечего здесь обсуждать. Значит, нет позиции.

Вывод такой: никто не обещал, что будет легко.

Новому кабинету министров Дмитрия Медведева – вернее, его ключевому экономическому блоку – напомнили, что во властной вертикали много разных правительств, и каждое норовит победить конкурента. Поэтому не нужно считать, что только вы принимаете ключевые решения. Помимо администрации президента, есть, например, еще и Центральный банк, который тоже не прочь порулить за пределами своих полномочий.

Можно было бы сказать – хорошо, когда есть конкуренция. Да, у нас нет реальной оппозиции и сильного парламента, но зато чиновники всегда в тонусе, не расслабляются, потому что их в любой момент может съесть конкурирующее крыло. Наверное, и дискуссия – тоже хорошо.

Однако когда тому же экономическому блоку – вместо того, чтобы думать, как улучшать жизнь граждан – приходится сутки напролет отбивать чьи-то атаки и проводить бесконечные совещания, возникают большие сомнения в эффективности такого государства. Не говоря уж о российском инвестиционном климате – он явно от этого не улучшается.

Дмитрий Дризе, «КоммерсантЪ FM»