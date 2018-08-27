Донбасс, как он есть. Что поражает искушенный взгляд и развенчивает мифы?

Состоялась поездка иностранных послов по Донбассу, которые сопровождали президента Украины и могли лично убедится, что происходит на подконтрольных Киеву территориях.

В порядке появления в течение вчерашней поездки иностранных послов по Донбассу сопровождавший их постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба выделил несколько характерных моментов. Об этом он пишет на своей странице в Facebook.

1. Первый в мире внедорожный автобус TORSUS, который придумали и разработали украинцы. Я их тоже знаю. Теперь познакомился с их детищем. Часть послов везли на нем от МИД к военному аэродрому. Мощная техника с космическим дизайном. Было бы круто, если бы по ней возили не послов, а солдат.

2. Отет одного подполковника на вопрос о том, какова наибольшая польза от американских и канадских курсов для младших – командиров из его подразделения. Он сказал: «Их там учат не бояться самостоятельно принимать решения и выстраивать отношения со своими подчиненными». Это суперважное изменение. Надеюсь, что оно действительно происходит.

Що мене дійсно вразило вчора під час поїздки українських послів до зони Операції об’єднаних сил (у порядку появи… Опубліковано Dmytro Kuleba Неділя, 26 серпня 2018 р.

3. Слова Порошенко в Авдеевке о двух крыльях: вооруженных силах и дипломатической службе для борьбы со злыми русскими. Как-то оно так душевно прозвучало. В целом он очевидно правильно постоянно ездит на Донбасс и занимается решением конкретных вопросов. Это важно и для военных, и для местных.

4. Жилой квартал в Авдеевке. Я оторвался от группы и прошелся по тихой улице. Подслушал несколько разговоров тетенек и бабулек под подъездами. Не претендую на глубокий анализ, но с учетом предварительных знаний выглядит так: эту бедность и традиции мышления не обезболить коммуникацией, сделанной в условиях демократии. Сработают сила и деньги.

5. Командующий Объединенных сил Сергей Наев. Харизматичный генерал, готов брать на себя ответственность и принимать решения. Это важно на войне. Видел вживую и общался впервые, поэтому снова не претендую на полноту анализа, но первое впечатление – крутой.

6. Уверения Наева относительно волонтеров в зоне ООС. Я спросил о недавнем скандале с проектом инструкции о доступе волонтеров к ООС. Он подробно объяснил, что произошло. Сказал, что к продолжению взаимодействия с системными ответственными волонтерами готов.

7. Украинская армия в зоне боевых действий. Это уже сила. Небо и земля по сравнению с 2014. Но когда узнаешь данные концентрации российских оккупационных войск в Донбассе и вдоль нашей границы, их технологические возможности, то особенно остро хочется, чтобы наша армия как можно быстрее решала кучу своих проблем и становилась еще сильнее. МІ должны быть реалистами относительно военных сценариев развития событий.

8.Много из услышанного касательно некоторых нюансов поведения россиян, наших боевых мероприятий и ситуации на неподконтрольных территориях.

Сказать могу следующее: отслеживайте ситуацию в Азовском море и не позволяйте навязать вам ненависть к украинцам на оккупированной территории Донбасса. Не обязательно их любить. Главное не ненавидеть. Это наша земля и наши люди. С конкретными личностями будем разбираться после победы.

Дмитрий Кулеба, Facebook