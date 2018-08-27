Легендарное мужество Рыцаря в белом. Кого потеряли США и Украина в лице Маккейна

Незадолго до смерти этот мужественный человек на вопрос, каким он хочет запомниться людям, ответил: «Я служил моей стране. Надеюсь, люди добавят – с честью».

В биографии Джона Маккейна, прекратившего борьбу за жизнь всего за день до своей смерти, есть драматическая страница. Вьетнам. Сбитый в октябре 1967-го над Ханоем советской ракетой летчик Маккейн провел в плену пять с половиной лет, пишет на страницах «Фокуса» Юрий Божич.

К его переломанным при падении ногам и рукам добавились травмы от регулярных избиений и пыток. По его словам, в тех условиях он узнал, что каждый человек имеет свой предел, и что он своего – достиг.

Тем не менее, когда в середине 1968-го его отец был назначен главнокомандующим Тихоокеанским флотом США, и вьетнамцы в пропагандистских целях предложили отпустить Маккейна раньше прочих, он отказался. Заявив, что согласился бы на такой шаг лишь в случае освобождения вместе с ним тех, чей срок плена превышает его собственный. Он продолжал влачить тяжелую судьбу заключенного и до последних дней пребывания в плену отвечал отказом на предложения встретиться с американскими антивоенными активистами и журналистами.

Фактически, тогдашняя политика его страны ввергла его в страдания. Он мог бы ее поносить. Или просить за нее прощения. Но он, как и Джордж Буш-старший, «принявший похороны» Советского Союза, был «не тот парень, который извиняется за Америку».

Напротив, когда после вывода американских войск из Вьетнама Маккейн вернулся домой и стал медийным персонажем (многочисленные интервью, фото для обложек журналов, знаменитый снимок, где президент Никсон пожимает руку «рыцарю в белом», стоящему на костылях, и т.п.), он признавался: «В тюрьме я влюбился в свою страну. Я и раньше ее любил, но, как у многих молодых людей, это было лишь чуть больше, чем благодарность за комфорт и привилегии, которые американцы принимают как должное. Но когда я на несколько лет потерял Америку, я понял, как сильно люблю ее».

Таким он, в сущности, и оставался до последних своих минут. Его патриотизм в той же мере определял его взгляды, поступки и суждения, как и его жажда жизни и кодекс чести. Джимми Картер, 39-й президент Соединенных Штатов, в день его кончины написал: «Джон Маккейн был человеком чести, настоящим патриотом – в лучшем смысле этого слова».

Сам Маккейн, которого недруги и оппоненты давно и прочно назначили чуть ли не «ястребом №1 США», несколько раз находился на волосок от смерти, но лишь единожды – все там же, во Вьетнаме, – ему в голову пришла малодушная мысль о самоубийстве, которое, по счастью, не было осуществлена.

Свой опыт несломленного бойца, который после плена навсегда утратил возможность поднимать руки выше головы, – Джон перенес и в свою политическую жизнь

Она началась в 1982-м. В тот год Маккейн, которого за абсолютно седую голову прозвали «белое торнадо», впервые выиграл выборы в Палату представителей от республиканцев в Аризоне. Как показало время, он стал частью американского политического истеблишмента всерьез и надолго.

Дважды он находился в шаге или двух от того, чтобы стать хозяином Белого дома. В 2000 году во время партийной номинации он уступил место лихому «ковбою» из Техаса Джорджу Бушу-младшему, который вел не слишком честную игру против него.

Именно тогда поползли слухи о гомосексуальности Маккейна и о том, что он, как выразился скандально известный ветеран вьетнамской войны Томас Берч, которого Бушу удалось завербовать в свои ряды, совершил «моральное предательство сослуживцев». Буш всячески открещивался от своего участия в кампании по очернению соперника. Во время дебатов, пытаясь заверить в этом Маккейна, он даже «дружески» положил свою ладонь на его руку. Аризонец вспылил: «Брехню свою оставь при себе. И руки убери».

В 2008-м он проиграл выборы Бараку Обаме. Однако при этом всю кампанию провел в духе уважения к своему оппоненту. Практически сразу после выборов Джон и Барак, несмотря на имеющиеся расхождения в политических взглядах, принялись активно сотрудничать на благо страны.

С Трампом отношения у Маккейна не сложились. Проблемы начались еще на стадии выборов. Маккейн высказал сомнения, что кандидат-миллиардер обладает политической осведомленностью, и назвал зал, где собрались сторонники Трампа, «комнатой сумасшедших». Ответ не заставил себя долго ждать.

Трамп отказал Маккейну в праве считаться героем – потому что того взяли в плен. «Мне лично нравятся люди, которых в плен не брали, – сказал будущий президент. – Да, возможно, он и правда был героем войны, но сейчас он сказал много плохих вещей про множество людей». Они по-разному смотрели не только на мораль, но и на роль США в современном мире.

Маккейн успел высказать свои взгляды не только в интервью и выступлениях с трибуны, но и в книге «Неуемная волна: добрые времена, благородные дела и славные битвы».Ее можно считать политическим завещанием Маккейна. В ней он не льстит американцам как нации-мировому лидеру. Признает, что они могут браться за дело, не понимая, что делают. Могут быть нетерпеливыми, эгоистичными, быстро сваливать вину на кого-то другого.

Однако при этом он считает (говоря, по-видимому, в том числе и о себе): «Мы отстаиваем свои интересы, но мы помогаем другим быть свободными и успешными, потому что нам их свобода и успех не угрожают. Мы нуждаемся друг в друге. Нам нужны друзья по всему миру, а мы нужны им. По нам звонит колокол, друзья. Человечество рассчитывает на нас, и мы можем этим даже слегка гордиться».

Фраза «человечество рассчитывает на нас» в полной мере относится и к Украине. Президент Порошенко не случайно назвал смерть Маккейна «печальной новостью для всего украинского народа». Маккейн действительно прилагал колоссальные усилия, чтобы поддержать Украину в становлении демократии и нелегкой борьбе против агрессора России.

В дни Евромайдана он встречался с протестующими на главной площади Киева, поддерживая требования отставки Януковича. 2017-й год он встретил в Мариуполе. После чего в очередной раз призвал Вашингтон помочь Киеву вооружением. И в том, что Украина сегодня обладает комплексами Javelin, несомненная заслуга Маккейна.

Есть ли на американском политическом небосклоне персона, равная по силе Маккейну и столь же готовая помогать Украине – вопрос риторический. Таких фигур по определению не бывает слишком много. Украине без Маккейна, безусловно, придется тяжелее. Но тяжелее всего, похоже, без него будет Соединенным Штатам – родине, которой он верно служил. Незадолго до смерти этот мужественный человек на вопрос, каким он хочет запомниться людям, ответил: «Я служил моей стране. Надеюсь, люди добавят – с честью».

Понятие чести, по-видимому, простиралась у Маккейна за пределы смерти. Он посчитал бесчестным «видеть» на своих похоронах Трампа. Что ж, мертвые зачастую бывают более весомыми авторитетами, чем живые. Посмотрим. Возможно, Маккейн – один из них.

Юрий Божич, «Фокус»