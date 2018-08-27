Сегодня вступают в силу санкции США против России за химические атаки в Британии

В понедельник начинает действовать первый этап санкций США против РФ в связи с применением химоружия на территории Великобритании.

Цель новых санкций – ограничить доступ России к «чувствительным товарам и технологиям», связанным с национальной безопасностью США. Документ Госдепартамента США с деталями новых санкций в отношении России опубликовали в Федеральном реестре США в конце прошлой недели. Об этом сообщает «Левый Берег».

Санкции вводятся в соответствии с Законом о контроле за химическим и биологическим оружием с 1991 года, согласно которому правительство США обязано применить набор из пяти видов ограничений – прекращение предоставления иностранной помощи, прекращение поставок вооружений и финансирования для закупки оружия, отказ в американских госкредитах и запрет экспорта в Россию товаров и технологий, чувствительных с точки зрения национальной безопасности США.

Санкции запрещают экспорт в Россию товаров и технологий, контролируемых американскими регуляторами по критерию «Национальная безопасность» (это, например, авионика, подводные аппараты, некоторые газовые турбины, калибровочное оборудование и т.д.).

В то же время в дальнейшем будут выдаваться лицензии на экспорт в Россию товаров и технологий, необходимых для обеспечения безопасности гражданской пассажирской авиации. Стопроцентные «дочки» американских корпораций в России смогут по-прежнему ввозить «чувствительные товары».

Госдепартамент решил не прекращать предоставление России иностранной помощи (в определении Закона об иностранной помощи в 1961 г.) и не прекращать выдачу экспортных лицензий, необходимых для продолжения сотрудничества России и США в освоении космоса и в коммерческих космических пусках (эти лицензии будут выдаваться в индивидуальных случаях, как и сейчас).

Второй этап санкций – значительно более серьезный, или «драконовский» – будет введен через 6 месяцев, если Россия не выполнит требования, связанные с прекращением использования химического оружия.

Ранее предполагалось, что первый этап санкций по делу Скрипалей начнет действовать 22 августа.

«Левый Берег»