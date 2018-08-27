В Крыму ФСБ задержало крымского татарина без объяснения причин

Крымского татарин Мединова задержали на административной границы оккупированного Крыма, когда он собирался выехать в Украину. Причины задержания ФСБ Мединова никому не названы.

На административной границе с оккупированным Крымом «пограничники» ФСБ РФ задержали крымского татарина Решата Мединова. Об этом сообщает первый заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелялов на своей странице в Facebook.

Это произошло в ночь на 27 августа около четырех утра.

«Крымского татарина Решата Мединова 1994 года рождения при пересечении КПП Армянск из Крыма на материк задержали сотрудники погранслужбы ФСБ РФ» – сообщил он.

Крымского татарина Решата Мединова 1994 г. р. сегодня около четырех утра при пересечении КПП Армянск из Крыма на материк задержали сотрудники погранслужбы ФСБ РФ. Опубліковано Nariman Dzhelalov Понеділок, 27 серпня 2018 р.

Как пишет «Крым SOS», по словам Джелялова,родным Мединова в ФСБ РФ отказались предоставлять какую-либо информацию.

Причины задержания также пока неизвестны.

«Украинско-Российское обозрение»