Один из главарей оккупационной администрации Донбасса сдался властям Украины

Операция по переходу «министра культуры «ДНР» на контролируемую Украину территорию была успешно проведена украинской контрразведкой.

Так называемый «министр культуры» террористической организации «ДНР» Юрий Лекстутес при помощи украинских контрразведчиков эвакуирован с оккупированной территории Донецкой области. Об этом говорится в сюжете «ТСН».

По словам Лекстутеса, именно он должен был занять кресло главаря боевиков Александра Захарченко после смещения его с должности. При этом отметил, что в Кремле за Донбасс идет настоящая война между ФСБ и ГРУ.

«Меня ГРУ проталкивали, это я уже так понимал. Сотрудник ГРУ Иваныч представил меня как будущего главу республики и что это решенный вопрос», – заявил перебежчик.

Предложение возглавить незаконное формирование Лекстутес получил в ресторане «Главпивторг» в оккупированном Донецке. Тогда же он получил заверения в поддержке со стороны силовиков. Однако в том противостоянии победу одержала ФСБ и ставка была сделана на Захарченко.

Лекстутес уверен, что марионетки российских спецслужб обречены.

«Когда решилось там наверху, возле Путина, что все-таки Сурков остается, меня в сторону отодвинули и дальнейшая моя судьба была им неинтересна. То что меня в тюрьму засунули, то что меня три раза расстрелять выводили», – вспоминает он.

В итоге боевики выпустили псевдоминистра из-за решетки. Теперь, когда контрразведчики вывели его на подконтрольную территорию, ближайшее будущее Захарченко беглец видит совсем не в розовых красках.

«Захарченко, я думаю, ликвидируют. Тимофеев, он основной финансовый мозг, может где-то и осядет где-то на островах под другой фамилией», – прогнозирует Лекстутес.

Сейчас бывшему «конкуренту» Захарченко выдвинули подозрение по статье создание террористической группы или террористической организации. После серии убийств Гиви, Моторолы и Мозгового Лекстутес уверен, что на подконтрольной территории ему безопаснее.

Ранее главарь так называемой «ДНР» Александр Захарченко вместе с главарем ЛНР Леонидом Пасечником и помощником президента России Владиславом Сурковым были замечены на «10-й годовщине независимости» Южной Осетии, обэтом . Об этом сообщает «ТАСС».

Стоит заметить, что кроме Захарченко от группировки «ДНР» в Осетию поехали такие главари как Дмитрий Трапезников, Александр Тимофеев и Денис Пушилин. Примечательно, что его при том всюду сопровождала охрана.

Сурков выступил на мероприятиях с заявлениями о том, что Южная Осетия, – единственное «государство», которому хватило «смелости, дерзости, честности и верности для признания «ЛДНР» в 2014 году, и оно является «дорогой жизни» для террористических «республик».

Суркову и Захарченко вручили ордена и награды «властей» Южной Осетии.

Примечательно, что именно в Южной Осетии зарегистрирована фирма «Внешторгсервис», на которую в марте 2017 года перевели контроль над компаниями, захваченными боевиками «ЛДНР».

Также стоит заметить, что Сурков как помощник президента РФ Владимира Путина курирует украинские вопросы еще с 2004 года, а с начала военных действий на Донбассе курирует пророссийских боевиков.

«ТСН»