Бессмысленная бойня под Желобком. Российская авантюра на Донбассе ко Дню Независимости Украины

Прошедшая неделя стала беспрецедентной по количеству потерь среди наших бойцов на передовой. Зачем «гибриды» устроили бессмысленное обострение на линии фронта?

Так, с 20 по 24 августа погибло восемь бойцов сразу пяти бригад. Причем четверо из состава 24-го отдельного штурмового батальона 53-й отдельной механизированной бригады в одном боестолкновении 23 августа, пишет Михаил Жирохов н страницах «Деловой Столицы».

Сейчас по прошествии нескольких дней можно попробовать реконструировать события того злополучного дня, тем более, что сейчас вокруг них разворачивается настоящая баталия в социальных сетях между сторонниками «зрады» и «перемоги».

Итак, утром 23 августа начиная с 04:30 противник начал обстрелы наших позиций в районе восточнее населенного пункта Желобок Луганской области. Боевые действия тут не прекращались ни на один день и связаны прежде всего с попытками контроля трассы Р-66 (так называемая «Бахмутская трасса»). Боевикам удается невероятными усилиями удерживать населенный пункт Желобок (вернее то, что от него осталось после месяцев артиллерийских обстрелов) на нашей стороне трассы.

Наша же группировка пытается продвинуться по флангам, чтобы полностью перекрыть снабжение гарнизона и таким образом принудить противника сдать поселок. Который, кстати, по Минским договоренностям, на которые так любят ссылаться российские пропагандисты и оккупационные власти, должен находиться под нашим контролем.

Основной целью для артиллерии и минометов противника (запрещенных все тем же Минском калибров) стал наблюдательный пункт, выдвинутый от наших основных позиций на расстояние до 700 м и находящийся от противника на расстоянии «вытянутой руки» – около 70 м.

Так как обстрелы на этом направлении вещь практически обыденная никто не считал, что произойдет то, что произошло. А именно около 08:30 штурмовая группа противника численностью около двадцати человек внезапным наскоком захватила наблюдательный пункт. Тут в тяжелейшем и неравном бою погибла вся смена из трех бойцов.

Практически одновременно начала работу и наша артиллерия, которая стала обрабатывать не только район позиции, но и позиции боевиков, откуда пришла диверсионная группа. Выдвинулась и группа поддержки, которая схлестнулась с противников в окопе, который соединял выдвинутый наблюдательный пункт с основными позициями.

В итоге тут погиб еще один боец батальона. Однако получив достойный отпор, штурмовая группа примерно в 10:30, бросив как минимум два ручных пулемета, отошла, забрав своих убитых и раненных. Каски, бронежилеты и оружие стали нашим трофеем и их впоследствии демонстрировала пресс-служба ООС.

Количество погибших среди «гибридов» доподлинно неизвестно, так как оккупационные власти в таких случаях предпочитают отмалчиваться и погибшие потом «всплывают» в социальных сетях достаточно случайно – и это только местные, о россиянах, как правило, становится известно с задержкой в месяцы, а то и годы в силу общей закрытости общества по этой тематике.

Есть неофициальные данные, что только раненных у боевиков «4-й бригады» 2-го армейского корпуса ВС РФ было 10, а значит с большой долей вероятности можно говорить как минимум о 4-5 погибших боевиках в этом рейде.

В целом же необходимо отметить, что смысл этой операции для противника остается неясным – фактически имело смысл организовывать какой-то «движ» только в случае перехода конкретного наблюдательного пункта под свой контроль. Однако после боя и того, что наблюдательный пункт фактически сравняли с землей как наши, так и вражеские артиллеристы, то смысл стремительно ускользает. Вряд ли на пятый год войны кто-то мог всерьез рассчитывать, что такое продвижение может остаться без ответа, тем более сейчас, когда антитеррористическая операция переформатирована в более жесткий вариант военной операции.

Не менее болезненными были и остальные потери этой недели. Несмотря на резкое усиление антиснайперских возможностей группировки на Донбассе, вражеские снайперы продолжают собирать кровавый урожай. Так, за последние дни снайперами были убиты сразу четверо бойцов. Причем нельзя не отметить, что большая часть случаев была зафиксировано ночью и утром, что указывает на использование подготовленными снайперами (скорей всего из состава российских спецподразделений) приборов ночного видения и новейших крупнокалиберных винтовок.

Продолжается и «война водовозок». После того, как в ходе одного из удачных рейдов 1 июля на Докучаевском направлении нашими противотанкистами был поражен КАМАЗ-водовоз противника, боевики начали настоящую охоту за нашими водовозками в прифронтовой полосе. Вот и 23 августа во время доставки технической воды на один из взводных опорных пунктов в районе Красногоровки (Донецкое направление) боевики смогли поразить противотанковой управляемой ракетой цистерну АРС-14 на базе ЗИЛ-131.

Причем место для засады было выбрано крайне удачно – единственный участок дороги, который не прикрыт лесопосадкой со стороны противника. То есть можно смело говорить о том, что машину караулили уже давно.

От прямого попадания ракеты на месте погиб 52-ти летний сержант Василий Нечитайло из 28-й мехбригады, еще один боец получил тяжелейшие осколочные ранения, ему оторвало ногу. Сразу после пуска ракеты (по всей видимости, из ПТРК «Фагот») по машине был открыт огонь из стрелкового оружия.

Таким образом, можно говорить, что налицо реальное обострение ситуации на линии соприкосновения, причем сразу в нескольких местах, что не может быть простым совпадением. Попытается ли противник в преддверии анонсированного очередного на этот раз «школьного» перемирия еще раз проверить наши позиции на прочность – вопрос, к сожалению, имеет положительный ответ. Вопрос только где именно…

Михаил Жирохов, «Деловая Столица»