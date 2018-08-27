СБУ задержала своего сотрудника, шпионившего на Россию. Кто он?

СБУ недавно отчиталась о поимке шпиона в своих рядах, который работал на российскую СВР. Агент оказался раскрытым еще до того, как получил доступ к интересующим россиян документам.

Альтернативная информация по Васьковскому. Васьковский таки действительно, тупой инициативник. По жизни «ватник» как и мама. Работал в ДЗНД по линии «захист», по деятельности политпартий. Короткое время работал по церковной линии. Тогда же инициативно вышел на контакт с российской СВР, пишет на своей странице в Facebook Станислав Речинский.

Два раза его вызывали на встречи в Таллин с российским куратором. ДЗНД СВР было не интересно, поэтому Васьковскому было поручено перевестись или в ДВБ или в ДКР. Перевелся. Но, проблема в том, что нужно было пройти полиграф. Полиграф выдал предостережение, «склонен к предательству».

Альтернативная информация по Васьковскому. Васьковский таки действительно, тупой инициативник. По жизни "ватник" как и… Опубліковано Станислав Речинский Неділя, 26 серпня 2018 р.

С этого времени попал «под колпак». Сразу после перевода в ДКР начал тупо фотографировать грифованные документы. Это уже записывалось. Очень радостно реагировал, когда удавалось сфотографировать документ. Восклицал «Йесс! Получилось!».

Документы, естественно, уже были или малозначущие или липовые. Но долгой игры не получилось, россияне игру поняли. Когда Васьковского взяли, действительно дали п@зды. Сразу признался. Сразу по команде российсского консула появился адвокат Рыбин. Естественно, пошел в отказ от предыдущих показаний. Но это уже не суть важно.

Возможно, что и Ежов такой же тупой инициативник. Мне с трудом верилось, что россияне используют столь тупой материал для вербовки. Но, похоже, что это действительно так. Хотя, вполне возможно, что на фоне этого тупого «мяса» работают и более умные и законспирированные агенты.

Станислав Речинский, Facebook