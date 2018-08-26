Путин и Лукашенко готовят ползучую аннексию Беларуси, – Слава Рабинович

После аннексии Беларуси Россией, которую готовят президент РФ Владимир Путин и белорусский Александр Лукашенко, произойдет «обнуление всех сроков» Путина, считает российский финансист и блогер Слава Рабинович.

Президент РФ Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко собираются присоединить Беларусь к России. Такое мнение в Facebook выразил российский финансист и блогер Слава Рабинович.

«Возможно, сейчас многие этого еще и не понимают, но совокупность фактов говорит сама за себя: Путин и Лукашенко готовят неспешную ползучую аннексию Беларуси. Будет новое государство, будет новая конституция и будет обнуление всех сроков Путина для продолжения узурпации власти», – написал он.

#ДляГаагиВозможно, сейчас многие этого ещё и не понимают, но совокупность фактов говорит сама за себя: Путин и… Опубліковано Slava Rabinovich Неділя, 26 серпня 2018 р.

Беларусь и Россия входят в Содружество Независимых Государств (СНГ), страны также являются членами союзного государства России и Беларуси.

8 февраля 2018 года на встрече с премьер-министром Латвии Марисом Кучинскисом Лукашенко заявил, что Беларусь никогда не будет дружить с другими странами против России.

Путин второй раз подряд избран президентом РФ и, согласно конституции страны, не сможет баллотироваться на третий срок.

«Украинско-Российское обозрение»