Умер американский сенатор Джон Маккейн

Маккейн известен как один из «ястребов», призывавших к решительным действиям по обузданию российской агрессии. Маккейн так же известен как один из официальных лоббистов интересов Украины в США, с самого начала российской агрессии.

Американский сенатор Джон Маккейн скончался на 82-м году жизни. Об этом сообщил «Голос Америки» со ссылкой на его офис.

Джон Маккейн страдал от агрессивной формы рака головного мозга. Информация о том, что у него диагностировали рак, появилась в американской прессе еще летом 2017 года. Некоторое время после этого Джон Маккейн еще продолжал вести активную политическую работу в сенатском комитете по делам вооруженных сил.

Синди, вдова Джона Маккейна, написала в Твиттере в субботу: «Мое сердце разбито. Мне так повезло жить приключением любви к этому невероятному человеку на протяжении 38 лет. Он умер так же, как он жил – по его собственным правилам, в окружении любимых им людей, в месте, которое он любил больше всего».

My heart is broken. I am so lucky to have lived the adventure of loving this incredible man for 38 years. He passed the way he lived, on his own terms, surrounded by the people he loved, in the the place he loved best.

— Cindy McCain (@cindymccain) August 26, 2018