Умер американский сенатор Джон Маккейн

Маккейн известен как один из «ястребов», призывавших к решительным действиям по обузданию российской агрессии. Маккейн так же известен как один из официальных лоббистов интересов Украины в США, с самого начала российской агрессии.

Американский сенатор Джон Маккейн скончался на 82-м году жизни. Об этом сообщил «Голос Америки» со ссылкой на его офис.

Джон Маккейн страдал от агрессивной формы рака головного мозга. Информация о том, что у него диагностировали рак, появилась в американской прессе еще летом 2017 года. Некоторое время после этого Джон Маккейн еще продолжал вести активную политическую работу в сенатском комитете по делам вооруженных сил.

Синди, вдова Джона Маккейна, написала в Твиттере в субботу: «Мое сердце разбито. Мне так повезло жить приключением любви к этому невероятному человеку на протяжении 38 лет. Он умер так же, как он жил – по его собственным правилам, в окружении любимых им людей, в месте, которое он любил больше всего».

My heart is broken. I am so lucky to have lived the adventure of loving this incredible man for 38 years. He passed the way he lived, on his own terms, surrounded by the people he loved, in the the place he loved best. — Cindy McCain (@cindymccain) August 26, 2018

Джон Маккейн рос в семье потомственных военных, его дед и отец были адмиралами военного флота. Маккейн участвовал во Вьетнамской войне в качестве пилота истребителя. Его самолет был сбит, после чего он пять лет провел в плену, где подвергался пыткам.

В 2008 году он баллотировался в президенты США, но проиграл Бараку Обаме.

Сенатор был активным сторонником жестких санкций против путинского режима, и говорил россиянам, что он «более пророссийский чем тот режим, который плохо управляет вами сегодня», поскольку российские власти «не уважают ваше достоинство, преследуют, угрожают, и запрещают организации, защищающие ваше право на самоуправление, а также поощряют процветание коррупции в ваших судах и в экономике, терроризируют и даже убивают журналистов, пытающихся разоблачать их коррумпированность».

В последние месяцы жизни Маккейн также нередко выступал с критикой президента США Дональда Трампа — в том числе за его совместную пресс-конференцию с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки.

«Голос Америки»