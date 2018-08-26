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Новости

Умер американский сенатор Джон Маккейн

«Голос Америки»
26 августа 2018

Маккейн известен как один из «ястребов», призывавших к решительным действиям по обузданию российской агрессии. Маккейн так же известен как один из официальных лоббистов интересов Украины в США, с самого начала российской агрессии.

Американский сенатор Джон Маккейн скончался на 82-м году жизни. Об этом сообщил «Голос Америки» со ссылкой на его офис.

Джон Маккейн страдал от агрессивной формы рака головного мозга. Информация о том, что у него диагностировали рак, появилась в американской прессе еще летом 2017 года. Некоторое время после этого Джон Маккейн еще продолжал вести активную политическую работу в сенатском комитете по делам вооруженных сил.

Синди, вдова Джона Маккейна, написала в Твиттере в субботу: «Мое сердце разбито. Мне так повезло жить приключением любви к этому невероятному человеку на протяжении 38 лет. Он умер так же, как он жил – по его собственным правилам, в окружении любимых им людей, в месте, которое он любил больше всего».

Джон Маккейн рос в семье потомственных военных, его дед и отец были адмиралами военного флота. Маккейн участвовал во Вьетнамской войне в качестве пилота истребителя. Его самолет был сбит, после чего он пять лет провел в плену, где подвергался пыткам.

В 2008 году он баллотировался в президенты США, но проиграл Бараку Обаме.

Сенатор был активным сторонником жестких санкций против путинского режима, и говорил россиянам, что он «более пророссийский чем тот режим, который плохо управляет вами сегодня», поскольку российские власти «не уважают ваше достоинство, преследуют, угрожают, и запрещают организации, защищающие ваше право на самоуправление, а также поощряют процветание коррупции в ваших судах и в экономике, терроризируют и даже убивают журналистов, пытающихся разоблачать их коррумпированность».

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В последние месяцы жизни Маккейн также нередко выступал с критикой президента США Дональда Трампа — в том числе за его совместную пресс-конференцию с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки.

«Голос Америки»

Tags: Джон Маккейн, Россия, США, Украина

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