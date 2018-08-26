Порошенко призвал страны ЕС помочь в восстановлении деоккупированного Донбасса

Речь идет о восстановление деокупированных на сегодняшний день населенных пунктов Донбасса. Президента Украины Порошенко в поездке сопровождали послы стран ЕС.

Украина обратится к странам ЕС с призывом взять на себя ответственность за восстановление конкретных населенных пунктов на Донбассе. Об этом заявил президент Петр Порошенко в воскресенье в Авдеевке, куда он приехал на открытие газопровода высокого давления, передает «Левый Берег».

«Мы будем делать так, чтобы каждая страна Европейского Союза взяла на себя ответственность за восстановление конкретного населенного пункта на Донбассе, в Донецкой и Луганской областях», — сказал он.

Президент отметил, что в воскресенье все украинские послы по его поручению находятся в Донецкой области, «чтобы собственными глазами увидеть, в чем сейчас нуждается Донбасс».

Порошенко добавил, что «украинские послы будут заниматься несколькими очень важными вещами», в частности «мобилизацией средств мира для восстановления инфраструктуры Донбасса».

«Левый Берег»