Ведущие мировые соцсети намерены бороться с попытками влияния на выборные процессы

Компании Google, Facebook, Microsoft и Twitter будут бороться с фейками перед грядущими выборами. В первую очередь речь идет о выборах в Конгресс США предстоящей осенью.

Представители крупнейших технологических компаний США – Google, Facebook, Microsoft и Twitter – должны провести тайную встречу по подготовке к промежуточным выборам в США. Об этом сообщает издательство «BuzzFeed».

Издательство располагает письмом, в котором глава подразделения политики в сфере кибербезопасности Facebook Натаниэль Глейхер приглашает представителей около 10 компаний собраться в штаб-квартире Twitter в Сан-Франциско. Среди приглашенных присутствуют Google, Microsoft, Snapchat и другие.

«В течение последних нескольких недель, мы намеревались организовать беседу в продолжение обсуждений в нашей сфере по информационным операциям, защите выборов и работе, которую мы все делаем, чтобы справиться с этими вызовами», – сказано в письме.

В издании отметили, что повышенное внимание властей к технологическим компаниям случилось после того, как такие компании как Facebook и Twitter слишком медленно отреагировали на сообщения о вмешательстве иностранных спецслужб в их платформы для воздействия на пользователей перед выборами в 2016 году.

Ранее Марк Цукерберг объявил о новых инструментах, которые начнут действовать в соцсети для борьбы с вмешательством в выборы.

«BuzzFeed»