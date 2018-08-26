В Украине недооценивают масштабов информационных атак, – Бабченко

Россия продолжает проводить масштабную операцию в информационном поле на фронте гибридной войны против Украины. Об этом свидетельствуют, в первую очередь массовые блокировки лидеров общественного мнения в социальных сетях.

Facebook заблокировал украинских и проукраинских журналистов и блогеров. Журналисты и блогеры заблокированные в соцсети имеют суммарную аудиторию в разы превышающую тиражи некоторых изданий. Аркадий Бабченко считает, что блокировки являются элементом масштабной операции на фронте информационной войны в рамках гибридной агрессии против Украины. Об этом журналист написал в своем посте на Facebook.

Игорь Поночевный – 28 000

Роман Цимбалюк – 29 000

Мирослав Гай – 49 000

Айдер Муждабаев – 61 000

Александр Тверской – 74 000

Аркадий Бабченко – 210 000

Роман Цимбалюк — 29 000Александр Тверской — 74 000Игорь Поночевный — 28 000Айдер Муждабаев — 61 000Мирослав Гай — 49… Опубліковано Аркадієм Бабченком Субота, 25 серпня 2018 р.

Суммарная аудитория проукраинских блогеров, забаненых только и исключительно за то, что они писали про Украину – 452 000 читателей.

Четыреста пятьдесят две тысячи.

Под полмиллиона.

Не у каждой крупной газеты есть такие тиражи. Например, тираж «Новой Газеты» колеблется в районе двухсот тысяч.

То есть, ольгинские закрыли две «Новых газеты», которые писали только и исключительно о преступления России против Украины.

Одна из мощнейших операций. Давно такого не было.

Мне кажется, Украина сильно недооценивает этот аспект гибридной войны. Я бы уже на всех углах кричал об этом. Россия вводит цензуру в Украине. С какой радости?

А это, безусловно, успех российской цензуры по затыканию ртов и влиянию на общественное мнение перед выборами.

Очевидно, что на этом они не остановятся.

Разбанили только меня одного, а все остальные по прежнему в бане.

А если человеку будет создана плохая история банов, то робот будет закрывать его аккаунт почти автоматически.

И вот у вас выбиты журналисты, способные влиять на аудиторию в полмиллиона человек.

Я бы сильно посоветовал Украине обратить внимание на ведущуюся против нее кибер-атаку.

Аркадий Бабченко, Facebook